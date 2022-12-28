Волинські медики вирушили на допомогу жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО





Про це повідомили на



Відповідне доручення волинські медики отримали від Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка.



"Дякуємо управлінню охорони здоров’я Волинської обласної військової адміністрації , які потурбувались, щоб наша бригада була забезпечена медикаментами, які першочергово необхідні населенню на деокупованій території Херсонщини", - йдеться у повідомленні.



Також медики подякували благодійним організаціям, які долучилися до збору необхідних речей для населення на деокупованій території Херсонщини, зокрема: медикаменти, продукти харчування, іграшки для дітей, засоби гігієни тощо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бригада КП «ВОЦЕМДМК» виїхала у Херсонську область для надання медичної допомоги жителям на деокупованих територіях, зокрема у смт. Велика Олександрівка, Великоолександрівської селищної громади Бериславського району.Про це повідомили на сторінці волинських медиків.Відповідне доручення волинські медики отримали від Міністра охорони здоров’я України"Дякуємо управлінню охорони здоров’я Волинської обласної військової адміністрації , які потурбувались, щоб наша бригада була забезпечена медикаментами, які першочергово необхідні населенню на деокупованій території Херсонщини", - йдеться у повідомленні.Також медики подякували благодійним організаціям, які долучилися до збору необхідних речей для населення на деокупованій території Херсонщини, зокрема: медикаменти, продукти харчування, іграшки для дітей, засоби гігієни тощо.

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