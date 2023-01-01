На Волині переселенець «став непридатним до служби» за 3,5 тисячі доларів





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 20 грудня 2022 року, пише



Валентин Шнель, який родом з Донеччини, у серпні 2022 року через месенджер Telegram знайшов спритників, які виготовили йому довідку військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, що свідчить про перебування особи в запасі Збройних сил України. За підроблені документи чоловік заплатив 3500 доларів (у перерахунку на національну валюту це 127 995 гривень).



Вже за 5 днів чоловік попрямував на пункт пропуску «Устилуг», аби покинути Україну з підробленими документами, але його затримали прикордонники та передали поліції.



Вину свою чоловік повністю визнав. В суді пояснив, що на початку війни його дружина разом з дитиною виїхала до Німеччини, через деякий час з’ясувалось, що сину необхідно робити операцію, тож він хотів самостійно привезти дружині кошти. На свій захист підсудний сказав, що ще з березня у Львові ремонтував техніку для 95-ї бригади.



Суддя Володимир-Волинського міського суду Тетяна Пустовойт визнала винним Валентина Шнеля і призначила йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а підроблене посвідчення та довідку – вилучила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переселенець з міста Горлівка, який тимчасово проживав на Волині, аби виїхати з країни спробував отримати через Telegram військове посвідчення та медичну довідку про непридатність до служби за 3,5 тисячі доларів. Однак, оборудка не вдалася і він потрапив під суд.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 20 грудня 2022 року, пише "Сила правди" , який родом з Донеччини, у серпні 2022 року через месенджер Telegram знайшов спритників, які виготовили йому довідку військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, що свідчить про перебування особи в запасі Збройних сил України. За підроблені документи чоловік заплатив 3500 доларів (у перерахунку на національну валюту це 127 995 гривень).Вже за 5 днів чоловік попрямував на пункт пропуску «Устилуг», аби покинути Україну з підробленими документами, але його затримали прикордонники та передали поліції.Вину свою чоловік повністю визнав. В суді пояснив, що на початку війни його дружина разом з дитиною виїхала до Німеччини, через деякий час з’ясувалось, що сину необхідно робити операцію, тож він хотів самостійно привезти дружині кошти. На свій захист підсудний сказав, що ще з березня у Львові ремонтував техніку для 95-ї бригади.Суддя Володимир-Волинського міського судувизнала винним Валентина Шнеля і призначила йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а підроблене посвідчення та довідку – вилучила.

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