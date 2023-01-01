На Волині переселенець «став непридатним до служби» за 3,5 тисячі доларів

На Волині переселенець «став непридатним до служби» за 3,5 тисячі доларів
Переселенець з міста Горлівка, який тимчасово проживав на Волині, аби виїхати з країни спробував отримати через Telegram військове посвідчення та медичну довідку про непридатність до служби за 3,5 тисячі доларів. Однак, оборудка не вдалася і він потрапив під суд.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 20 грудня 2022 року, пише "Сила правди".

Валентин Шнель, який родом з Донеччини, у серпні 2022 року через месенджер Telegram знайшов спритників, які виготовили йому довідку військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, що свідчить про перебування особи в запасі Збройних сил України. За підроблені документи чоловік заплатив 3500 доларів (у перерахунку на національну валюту це 127 995 гривень).

Вже за 5 днів чоловік попрямував на пункт пропуску «Устилуг», аби покинути Україну з підробленими документами, але його затримали прикордонники та передали поліції.

Вину свою чоловік повністю визнав. В суді пояснив, що на початку війни його дружина разом з дитиною виїхала до Німеччини, через деякий час з’ясувалось, що сину необхідно робити операцію, тож він хотів самостійно привезти дружині кошти. На свій захист підсудний сказав, що ще з березня у Львові ремонтував техніку для 95-ї бригади.

Суддя Володимир-Волинського міського суду Тетяна Пустовойт визнала винним Валентина Шнеля і призначила йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а підроблене посвідчення та довідку – вилучила.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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