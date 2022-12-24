Хто керуватиме освітою Волині замість Людмили Плахотної

Хто керуватиме освітою Волині замість Людмили Плахотної
На Волині пішла на пенсію очільниця управління освіти та науки обласної військової адміністрації Людмила Плахотна. Стало відомо, хто її замінить.

Як повідомили виданню ВСН у Волинській обласній військовій адміністрації, тимчасово обов'язки начальника управління виконуватиме Олександр Олександрович Ткачук, який до цього був заступником Людмили Плахотної та начальником одного з відділів освіти.
Хто керуватиме освітою Волині замість Людмили Плахотної

Зазначимо, що Людмила Плахотна пропрацювала на державній службі, зокрема в обласному управлінні освіти, 20 років. З них - 6 років на посаді керівника.

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Теги: Волинь, освіта, керівник
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