Хто керуватиме освітою Волині замість Людмили Плахотної
Сьогодні, 11:35
На Волині пішла на пенсію очільниця управління освіти та науки обласної військової адміністрації Людмила Плахотна. Стало відомо, хто її замінить.
Як повідомили виданню ВСН у Волинській обласній військовій адміністрації, тимчасово обов'язки начальника управління виконуватиме Олександр Олександрович Ткачук, який до цього був заступником Людмили Плахотної та начальником одного з відділів освіти.
Зазначимо, що Людмила Плахотна пропрацювала на державній службі, зокрема в обласному управлінні освіти, 20 років. З них - 6 років на посаді керівника.
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Як повідомили виданню ВСН у Волинській обласній військовій адміністрації, тимчасово обов'язки начальника управління виконуватиме Олександр Олександрович Ткачук, який до цього був заступником Людмили Плахотної та начальником одного з відділів освіти.
Зазначимо, що Людмила Плахотна пропрацювала на державній службі, зокрема в обласному управлінні освіти, 20 років. З них - 6 років на посаді керівника.
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