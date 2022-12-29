Скільки ракет за місяць може виробляти РФ





Про це в інтерв'ю Вадим Скібіцький.



«За нашими оцінками вони зараз можуть виробляти приблизно 30 одиниць Х-101 на місяць. Якщо говорити про «Калібри», то ми рахуємо 15-20 штук на місяць», – сказав Скібіцький.



«Морського базування крилатих ракет «Калібр» у них є приблизно 60 і виробляють, як я сказав, їх не дуже багато – максимум 20 на місяць. І їм же потрібно поповнювати свої запаси. Цим, до речі, і пояснюється те, чому зараз знаходять багато уламків ракет, що були виготовлені в 2022 році, зокрема в третьому кварталі. Це каже про те, що вони зразу з виробництва йдуть до військ», – додав він.



За його словами, росія вже почала використовувати ракети зі стратегічного запасу, який становить 30%, цей резерв уже пройдено за всіма видами ракет – «Іскандерам», «Калібрам», Х-101, Х-555.



І якщо говорити про високоточну зброю, то запасів у рф залишилося «на 2-3 масовані обстріли», якщо за один буде випущено приблизно 80 ракет.



«Наприклад, 31 грудня агресор застосував лише 20 крилатих ракет, хоча перед цим застосовували приблизно 70 чи навіть більше. Отже, говорячи про 2-3 удари, ми маємо на увазі саме масовану атаку», – уточнив Скібіцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська промисловість протягом місяця може виробляти 50 ракет різних типів – близько 30 одиниць ракет Х-101, а також 15-20 «Калібрів».Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав представник ГУР Міноборони«За нашими оцінками вони зараз можуть виробляти приблизно 30 одиниць Х-101 на місяць. Якщо говорити про «Калібри», то ми рахуємо 15-20 штук на місяць», – сказав Скібіцький.«Морського базування крилатих ракет «Калібр» у них є приблизно 60 і виробляють, як я сказав, їх не дуже багато – максимум 20 на місяць. І їм же потрібно поповнювати свої запаси. Цим, до речі, і пояснюється те, чому зараз знаходять багато уламків ракет, що були виготовлені в 2022 році, зокрема в третьому кварталі. Це каже про те, що вони зразу з виробництва йдуть до військ», – додав він.За його словами, росія вже почала використовувати ракети зі стратегічного запасу, який становить 30%, цей резерв уже пройдено за всіма видами ракет – «Іскандерам», «Калібрам», Х-101, Х-555.І якщо говорити про високоточну зброю, то запасів у рф залишилося «на 2-3 масовані обстріли», якщо за один буде випущено приблизно 80 ракет.«Наприклад, 31 грудня агресор застосував лише 20 крилатих ракет, хоча перед цим застосовували приблизно 70 чи навіть більше. Отже, говорячи про 2-3 удари, ми маємо на увазі саме масовану атаку», – уточнив Скібіцький.

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