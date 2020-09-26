Маркет 104.ua оголосив акцію «Товари місяця»*





Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».



Тож нині є нагода придбати дешевше товар, який вам потрібний.



1. Акція діє на всі радіатори ECA. Тож широкий вибір гарантує ідеальний добір відповідно до вимог й особливостей оселі.



2. Ще до вашої уваги



3. Котел Demir Dokum Adonis D-24 оснащений спеціальною системою автоматичного очищення теплообмінника, що забезпечує тривалий та безперебійний процес опалення без необхідності частого обслуговування обладнання. Має зручну та просту систему керування, яка дозволяє легко налаштувати та контролювати його роботу.



4. Багатофункціональний пристрій, розроблений для роботи і в системі Smart дім, і для функціонування як самостійного девайсу. Він інформує про поточний вміст CO2 в навколишньому повітрі, температуру, вологість, час і дату.



5. Детектор газу 104.ua з клапаном. Цей спеціальний пристрій, призначений для виявлення загазованості приміщень природним або чадним газом та може врятувати ваше життя. Детектор надійний в експлуатації та простий у встановленні, його можна підключити до електромагнітного клапана, який при виявленні якогось із контрольованого параметра перекриє подачу газу.



6. Нині наше життя вже неможливо уявити без мобільних телефонів. Однак далеко не всі їхні моделі працюють так довго, як це потрібно користувачам. Необхідність періодичного заряджання смартфонів – важливий щоденний момент будь-якого споживача мобільних телефонів. Саме для цього були розроблені девайси з портативною енергією, повербанк USB 10000MAH Black Intenso.



Нагадємо, що акція діє до 31 травня включно. Використовуйте спеціальний промокод на замовлення BestMarket-0523 та отримайте знижку. Не гайте час, кількість товару обмежена.



Шукайте Клієнтські простори 104.ua за адресами:



м. Луцьк, просп. Молоді, 14-А

м. Ковель, вул. Степана Бандери, 34-А

м. Володимир, вул. Сагайдачного, 85

м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56

м. Горохів, вул. Козацька, 98-А

м. Камінь-Каширський, вул. Українська, 9

м. Ківерці, вул. Матросова, 9

смт Любешів, вул. Незалежності, 1-В

смт Ратне, вул. Європейська, 20

м. Рожище, вул. Івана Мазепи, 24

смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, 60

смт Турійськ, вул. Паралельна, 33





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз» інформує волинян про знижки на газове обладнання. На сайті Маркет 104.ua та Клієнтських просторах 104.ua діє акція на найпопулярніші товари місяця . Клієнти за спеціальним промокодом BestMarket-0523 можуть отримати знижку -10% не лише на газове обладнання.Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».Тож нині є нагода придбати дешевше товар, який вам потрібний.1. Акція діє на всі радіатори ECA. Тож широкий вибір гарантує ідеальний добір відповідно до вимог й особливостей оселі.2. Ще до вашої уваги котел 104.ua Model С, який має ряд переваг, а саме ефективність ККД 108%, 14 систем безпеки, компактність. Безшумна робота котла не заважає відпочивати та займатись улюбленими справами.3. Котел Demir Dokum Adonis D-24 оснащений спеціальною системою автоматичного очищення теплообмінника, що забезпечує тривалий та безперебійний процес опалення без необхідності частого обслуговування обладнання. Має зручну та просту систему керування, яка дозволяє легко налаштувати та контролювати його роботу.4. Багатофункціональний пристрій, розроблений для роботи і в системі Smart дім, і для функціонування як самостійного девайсу. Він інформує про поточний вміст CO2 в навколишньому повітрі, температуру, вологість, час і дату.5. Детектор газу 104.ua з клапаном. Цей спеціальний пристрій, призначений для виявлення загазованості приміщень природним або чадним газом та може врятувати ваше життя. Детектор надійний в експлуатації та простий у встановленні, його можна підключити до електромагнітного клапана, який при виявленні якогось із контрольованого параметра перекриє подачу газу.6. Нині наше життя вже неможливо уявити без мобільних телефонів. Однак далеко не всі їхні моделі працюють так довго, як це потрібно користувачам. Необхідність періодичного заряджання смартфонів – важливий щоденний момент будь-якого споживача мобільних телефонів. Саме для цього були розроблені девайси з портативною енергією, повербанк USB 10000MAH Black Intenso.Нагадємо, що акція діє до 31 травня включно. Використовуйте спеціальний промокод на замовлення BestMarket-0523 та отримайте знижку. Не гайте час, кількість товару обмежена.Шукайте Клієнтські простори 104.ua за адресами:м. Луцьк, просп. Молоді, 14-Ам. Ковель, вул. Степана Бандери, 34-Ам. Володимир, вул. Сагайдачного, 85м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56м. Горохів, вул. Козацька, 98-Ам. Камінь-Каширський, вул. Українська, 9м. Ківерці, вул. Матросова, 9смт Любешів, вул. Незалежності, 1-Всмт Ратне, вул. Європейська, 20м. Рожище, вул. Івана Мазепи, 24смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, 60смт Турійськ, вул. Паралельна, 33

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