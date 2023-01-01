Погода у Луцьку на завтра, 16 травня

16 травня, у вівторок, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 11° до +21°.У цей день вшановується пам'ять мучеників Тимофія і Маври. У народі святу називали "Маврою-Молочницею", оскільки у корів збільшувався удій. "Коли на Мавру цвіте черемха – зажди холод живе". Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить.