Добрі новини від ВолиньPost за 15 травня

Уже 447 день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву! Сьогодні, 15 травня, ми писали про таке:У неділю, 14 травня, Сили оборони захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського та взяли в полон окупантів.Новий храм ПЦУ з'явився на Камінь-Каширщині. У селі Рудка-Червинська престіл і всю церкву Великомучениці Варвари освятивСпочатку на місці церкви Великомучениці Варвари була каплиця, яку спорудили шість років тому. Згодом добудували вівтар, бо кількість вірян ПЦУ збільшилася.У Луцьку працівниці зоопарку замінили батьків новонародженому мавпеняті, яке народилося 18 жовтня 2022 року в пари капуцинів-плакс. На жаль, самичка просто відмовилися від догляду за потомством.Працівниці спостерігали за ситуацією після пологів понад 3 години – саме такий час не є критичним для життя маляти. Проте мама жодним чином не проявила до нього цікавості, природні інстинкти у самички не прокинулися. Дитинча просто пролежало у вольєрі. Аби дати йому шанс на життя, новонароджене забрали від батьків.Лише за минулу добу оборонці України знищили 580 загарбників, 24 безпілотники, 21 артилерійську систему, 11 ББМ та 3 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали:- особового складу − близько 199 460 (+580) осіб,- танків − 3 759 (+3) од,- бойових броньованих машин − 7 336 (+11) од,- артилерійських систем − 3 137 (+21) од,- РСЗВ − 562 (+0) од,- засобів ППО − 316 (+2) од,- літаків − 308 (+0) од,- гелікоптерів − 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 720 (+24) од,- крилатих ракет − 973 (+3) од,- кораблів/катерів − 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 034 (+16) од,- спеціальної техніки − 407 (+3) од.Учора, 14 травня, волинські патрульні долучилися до благодійного ярмарку, на якому вдалося зібрати 178 тисяч гривень. Кошти підуть на купівлю авто для військових медиків 100 окремої бригади територіальної оборони.Серед сцени, яток з різноманітними товарами та смаколиками, а також розважальних локацій інспектори відділу зв’язків з громадськістю облаштували й свою. Гостям заходу вони розповідали про роботу поліцейських, демонструвати службову автівку та спецзасоби. Всі охочі мали можливість приміряти на себе бронежилет і каску та, звісно ж, зробити на пам'ять фото з патрульними.«Грицю, куди їдеш?» – ще й зараз можуть перепинити на дорозі люди таким запитанняму селі Забороль Луцького району. Рокам не вгнатися за цим чоловіком, бо ж у свої 79 літ він постійно втікає від них… на велосипеді. А замолоду весь час ним на роботу добирався. Якось взявся рахувати той кілометраж і вразив рідних цифрою: за двадцять років наїздив аж 140 тисяч кілометрів!«Ворожа бронетехніка впродовж кількох днів «кошмарила» позиції волинських тероборонівців. Та врешті-решт нашим аеророзвідникам вдалося вистежити поганця й вирахувати його координати. Точний удар – і в окупантів ще мінус один танк!» – йдеться в повідомленні 100 окремої бригади територіальної оборони.