Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожий танк. ВІДЕО

Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожий танк. ВІДЕО
Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції «Захід» знищили на сході України черговий російський танк.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони.

«Ворожа бронетехніка впродовж кількох днів «кошмарила» позиції волинських тероборонівців. Та врешті-решт нашим аеророзвідникам вдалося вистежити поганця й вирахувати його координати. Точний удар – і в окупантів ще мінус один танк!» – йдеться в повідомленні бригади.

Нагадують, що знищення ворожої бронетехніки – зокрема й танків – вже стало регулярною практикою для Волинської бригади тероборони спільно зі зведеним батальйоном Національної поліції «Захід».



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Теги: втрати ворога, 100 ТрО, Волинь, Схід
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