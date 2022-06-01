Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожий танк. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції «Захід» знищили на сході України черговий російський танк.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони.
«Ворожа бронетехніка впродовж кількох днів «кошмарила» позиції волинських тероборонівців. Та врешті-решт нашим аеророзвідникам вдалося вистежити поганця й вирахувати його координати. Точний удар – і в окупантів ще мінус один танк!» – йдеться в повідомленні бригади.
Нагадують, що знищення ворожої бронетехніки – зокрема й танків – вже стало регулярною практикою для Волинської бригади тероборони спільно зі зведеним батальйоном Національної поліції «Захід».
Головне фото ілюстративне
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони.
«Ворожа бронетехніка впродовж кількох днів «кошмарила» позиції волинських тероборонівців. Та врешті-решт нашим аеророзвідникам вдалося вистежити поганця й вирахувати його координати. Точний удар – і в окупантів ще мінус один танк!» – йдеться в повідомленні бригади.
Нагадують, що знищення ворожої бронетехніки – зокрема й танків – вже стало регулярною практикою для Волинської бригади тероборони спільно зі зведеним батальйоном Національної поліції «Захід».
Головне фото ілюстративне
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