Волинь – у лідерах за кількістю висадженого лісу





Про це повідомляє пресслужба



Загалом підприємства, установи та організації Держагенства лісових ресурсів змогли відтворити майже 15 284 гектари лісів, з яких 702 гектари – це закладення нових лісів.



Найбільше деревних рослин висадили у Житомирській – 25 465 мільйонів сіянців, Рівненській – 20 201 сіянців, Київській – 12 035 та Волинській областях – 7 875 сіянців.



Відновлюють ліс і на деокупованих територіях, там де це безпечно. Зокрема, минулої осені лісівники висаджували сіянці на Сумщині, Київщині, Чернігівщині. Цього року на Миколаївщині.



Попри воєнний стан реалізація програми президента України «Зелена країна» триває. Нині активно розбудовується нова інфраструктура створення лісу. Торік вдалося відкрили нові центри з вирощування сіянців у Житомирській та Кіровоградській областях, крім того, розширити центр у Хмельницькій області.



Цього року заплановано будівництво 7 нових селекційно-насіннєвих центрів у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях і розширення у Тернопільській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 109 мільйонів сіянців висадили цієї весни лісівники, що майже на 30 мільйонів більше, ніж планували. Волинь – серед лідерів за кількістю.Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля у фейсбуці.Загалом підприємства, установи та організації Держагенства лісових ресурсів змогли відтворити майже 15 284 гектари лісів, з яких 702 гектари – це закладення нових лісів.Найбільше деревних рослин висадили у Житомирській – 25 465 мільйонів сіянців, Рівненській – 20 201 сіянців, Київській – 12 035 та Волинській областях – 7 875 сіянців.Відновлюють ліс і на деокупованих територіях, там де це безпечно. Зокрема, минулої осені лісівники висаджували сіянці на Сумщині, Київщині, Чернігівщині. Цього року на Миколаївщині.Попри воєнний стан реалізація програми президента України «Зелена країна» триває. Нині активно розбудовується нова інфраструктура створення лісу. Торік вдалося відкрили нові центри з вирощування сіянців у Житомирській та Кіровоградській областях, крім того, розширити центр у Хмельницькій області.Цього року заплановано будівництво 7 нових селекційно-насіннєвих центрів у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях і розширення у Тернопільській області.

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