У Києві уламки ракети впали на територію зоопарку, є ушкодження у п'яти районах

У Києві уламки ракети впали на територію зоопарку, є ушкодження у п'яти районах
У ніч на 16 травня росія знову атакувала Київ. Ворог бив з різних напрямків одночасно, і безпілотниками, і крилатими ракетами, і, ймовірно, балістичними.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.

"Вибухи в Києві. Кілька – в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети.

У Соломʼянському районі, попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто, ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці.

У Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі – троє потерпілих. В Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає.
У Києві уламки ракети впали на територію зоопарку, є ушкодження у п'яти районах

У лісопарковій зоні в Дарницькому районі впали уламки БПЛА, без загоряння", - повідомив Кличко.

Начальник КМВА Сергій Попко сказав, що атака була виняткова за щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. За попередніми даними, більшість цілей була знищена в повітряному просторі.

"Ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - наголосив він.

За словами Попка, найбільше пошкоджень внаслідок падіння уламків – у Солом’янському районі.
У Києві уламки ракети впали на територію зоопарку, є ушкодження у п'яти районах

"Попередньо зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована.
У Києві уламки ракети впали на територію зоопарку, є ушкодження у п'яти районах

У решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону", – повідомив він.


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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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