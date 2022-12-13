У Києві уламки ракети впали на територію зоопарку, є ушкодження у п'яти районах

У ніч на 16 травня росія знову атакувала Київ. Ворог бив з різних напрямків одночасно, і безпілотниками, і крилатими ракетами, і, ймовірно, балістичними.Про це повідомили мер столиціта начальник КМВА"Вибухи в Києві. Кілька – в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети.У Соломʼянському районі, попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто, ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці.У Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі – троє потерпілих. В Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає.У лісопарковій зоні в Дарницькому районі впали уламки БПЛА, без загоряння", - повідомив Кличко.Начальник КМВА Сергій Попко сказав, що атака була виняткова за щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. За попередніми даними, більшість цілей була знищена в повітряному просторі."Ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - наголосив він.За словами Попка, найбільше пошкоджень внаслідок падіння уламків – у Солом’янському районі."Попередньо зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована.У решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону", – повідомив він.