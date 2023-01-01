З початку повномасштабної війни росія втратила майже 200 тисяч вояк
Сьогодні, 09:22
Росія у війні проти України вже втратила майже 200 000 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано,
танків − 3 762 (+3) од,
бойових броньованих машин − 7 348 (+12) од,
артилерійських систем – 3 150 (+13) од,
РСЗВ − 562 (+0) од,
засобів ППО − 316 (+0) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 732 (+12) од,
крилатих ракет − 973 (+0) од,
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 048 (+14) од,
спеціальної техніки − 410 (+3) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано,
танків − 3 762 (+3) од,
бойових броньованих машин − 7 348 (+12) од,
артилерійських систем – 3 150 (+13) од,
РСЗВ − 562 (+0) од,
засобів ППО − 316 (+0) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 732 (+12) од,
крилатих ракет − 973 (+0) од,
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 048 (+14) од,
спеціальної техніки − 410 (+3) од.
Дані уточнюються.
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