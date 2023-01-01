З початку повномасштабної війни росія втратила майже 200 тисяч вояк





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:



особового складу − близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано,



танків − 3 762 (+3) од,



бойових броньованих машин − 7 348 (+12) од,



артилерійських систем – 3 150 (+13) од,



РСЗВ − 562 (+0) од,



засобів ППО − 316 (+0) од,



літаків − 308 (+0) од,



гелікоптерів − 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 732 (+12) од,



крилатих ракет − 973 (+0) од,



кораблів/катерів − 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 6 048 (+14) од,



спеціальної техніки − 410 (+3) од.



Дані уточнюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила майже 200 000 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу − близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано,танків − 3 762 (+3) од,бойових броньованих машин − 7 348 (+12) од,артилерійських систем – 3 150 (+13) од,РСЗВ − 562 (+0) од,засобів ППО − 316 (+0) од,літаків − 308 (+0) од,гелікоптерів − 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 732 (+12) од,крилатих ракет − 973 (+0) од,кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 6 048 (+14) од,спеціальної техніки − 410 (+3) од.Дані уточнюються.

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