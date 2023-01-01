З початку повномасштабної війни росія втратила майже 200 тисяч вояк

З початку повномасштабної війни росія втратила майже 200 тисяч вояк
Росія у війні проти України вже втратила майже 200 000 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано,

танків − 3 762 (+3) од,

бойових броньованих машин − 7 348 (+12) од,

артилерійських систем – 3 150 (+13) од,

РСЗВ − 562 (+0) од,

засобів ППО − 316 (+0) од,

літаків − 308 (+0) од,

гелікоптерів − 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 732 (+12) од,

крилатих ракет − 973 (+0) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 048 (+14) од,

спеціальної техніки − 410 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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