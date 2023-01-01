На Волинь везуть Героїв «На щиті», які загинули за незалежність України

Сьогодні, 16 травня, на Волинь прибуде гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв. Воїнів привезуть близько 11:00.Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська."Орієнтовний час прибуття 11:00. О 10:45 зустрічаємо екіпаж у с.Піддубці на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною."Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - наголосила волонтерка.