На Волинь везуть Героїв «На щиті», які загинули за незалежність України

На Волинь везуть Героїв «На щиті», які загинули за незалежність України
Сьогодні, 16 травня, на Волинь прибуде гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв. Воїнів привезуть близько 11:00.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

"Орієнтовний час прибуття 11:00. О 10:45 зустрічаємо екіпаж у с.Піддубці на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - наголосила волонтерка.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, На щиті
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