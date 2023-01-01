На війні загинув Герой з Волині Сергій Осійчук

Осійчука Сергія Миколайовича, 1974 року народження.



Про це



"Життя бійця обірвалося 13 травня 2023 року у східній частині України. Герой мужньо стояв на захисті Батьківщини, загинув за Україну, її свободу і незалежність. Спочивай у мирі, воїну, якого не судилося дочекатися. Неможливо знайти слова втіхи рідним, адже смерть близької людини – це непоправне горе", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого солдата Сергія Осійчука повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На жаль, повідомили про смерть ще одного вірного сина України, воїна із села Щитинь –, 1974 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Життя бійця обірвалося 13 травня 2023 року у східній частині України. Герой мужньо стояв на захисті Батьківщини, загинув за Україну, її свободу і незалежність. Спочивай у мирі, воїну, якого не судилося дочекатися. Неможливо знайти слова втіхи рідним, адже смерть близької людини – це непоправне горе", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого солдата Сергія Осійчука повідомлять додатково.

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