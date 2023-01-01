На війні загинув Герой з Волині Сергій Осійчук

На війні загинув Герой з Волині Сергій Осійчук
На жаль, повідомили про смерть ще одного вірного сина України, воїна із села Щитинь – Осійчука Сергія Миколайовича, 1974 року народження.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Життя бійця обірвалося 13 травня 2023 року у східній частині України. Герой мужньо стояв на захисті Батьківщини, загинув за Україну, її свободу і незалежність. Спочивай у мирі, воїну, якого не судилося дочекатися. Неможливо знайти слова втіхи рідним, адже смерть близької людини – це непоправне горе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого солдата Сергія Осійчука повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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