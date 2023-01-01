У Луцьку судили пенсіонерку, яка пропагувала «рускій мір»

Галина Іванівна Соловйова, яка очолює у Луцьку кілька проросійських організацій.



У вироку Луцького міськрайонного суду йдеться про те, що незадовго до повномасштабного вторгнення росії, з 8 до 21 лютого 2022 року, Галина Соловйова у соцмережі «Одноклассники» розповсюджувала матеріали, які містили заперечення української державності та суверенітету, виправдовували збройну агресію проти України як необхідний захід для з'єднання одного народу, - пишуть



Також вона прославляла та героїзувала осіб, які здійснюють агресію, публікувала презирливі висловлювання стосовно українців як нації.



Таким чином жінка розпалювала ворожнечу на національному ґрунті та закликала до вчинення дій з метою зміни меж території і державного кордону України.



У вироку про ватницю вказано, що вона пенсіонерка, народилася в селищі Хмелі Благовіщенського району Алтайського краю рф, однак має українське громадянство.



Зокрема жінка дозволяла собі розміщувати такі дописи: «Нидерланды призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Ранее к этому же призвали Госдеп и лично Байден. Из Украины пиндосы делают полигон, но вся эта мразь нацистская, бандеровская, и фашистская в котлах окажется быстро, и с той же скоростью в аду. И на Донбассе сегодня об этом напомнили. Кстати, и Шойгу отметил о неизбежности жесткого ответа…»



Також вона постила сепаратистські вірші та сумувала за загиблими сепаратистами:



«Я солдат ДНР Моей новой страны.



Я солдат ДНР, Что не любит войны.



Я солдат ДНР Нам в Европе не рады.



Я солдат ДНР Мы для них «колорады»;



«16 февраля День памяти, Макеевка 30.11.89-16.0215 7 ОМСБр , 2 МСБ Погиб сражаясь за Донбасс с украинскими террористами у н.п. Редкодуб. Светлая память защитнику Новороссии».



Під час досудового розслідування між прокурором та фанаткою «русского міра» було укладено угоду про визнання винуватості.



Суд визнав Галину Соловйову винною у злочині за ч. 2 ст. 110 КК України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, яке замінив на півтора року випробувального терміну.



Відзначимо, що за даними аналітичної системи YouControl, Галина Соловйова є керівником трьох проросійких організацій у Луцьку. Одним з таких є Центр російської культури «Співвітчизник», який було засновано у 2005 році. Його юридичну адресу зареєстровано на проспекті Перемоги, 9, квартира 5, однак статус юридичної особи нині припинено.



Також Галина Соловйова є керівником відділення всеукраїнської громадської організації «Руський рух України» у Волинській області. Організацію засновано у 1999 році, вона досі діє. Юридична адреса – вулиця Винниченка, будинок 37, квартира 8.



Окрім того, Галина Соловйова є керівницею волинської обласної організації партії «Руський блок», заснованої в 2001 році. Юридична адреса організації така ж, як і в «Руського руху України».



У 2012 році Галина Соловйова як голова Волинського обласного громадського центру російської культури «Співвітчизник» навіть отримувала подяку міського голови за активну співпрацю з Луцькою міською радою, збереження культурної спадщини, налагодження та розвиток міжетнічного діалогу та з нагоди проведення Х обласного фестивалю національних культур «З чуттям єдиної родини». Про це повідомляв сайт Луцької міської ради.



Як ідеться у матеріалі Монітора Волинського, у 2014 році під час зустрічі в товаристві польської культури на Волині імені Еви Фелінської представників національних меншин Волинської області та «Правого сектора», Автомайдану України, Волинської Самооборони Майдану і Громадського сектора Волині Галина Соловйова як керівник центру культури «Співвітчизник» звертала увагу на те, що центр не має власного приміщення, до того ж, не мав його й за часів правління попередніх президентів.



«Ні Росія нам не допомагала, ні Україна», – зазначала вона і зверталася до присутніх по допомогу. Жінка закликала також відзначити 9 травня як День Перемоги або День Скорботи, але вшанувати ветеранів, які живуть в Україні. Галина Соловйова висловлювала побажання, щоб у школі №5 Луцька таки набирали російськомовний клас, оскільки є батьки, які бажають, щоб їхні діти навчалися російською.



Цього ж року Галина Соловйова була цитована і в матеріалі «Заяви про утиски росіян на Волині – провокація». Жінка відзначала, що заява про утиски росіян в Луцьку не відповідає дійсності. Вона казала, що любить місто та державу. У цьому ж таки матеріалі йдеться про те, що вона була депутатом міської ради.



А кількома роками раніше, у 2021-му, під час вшанування загиблих, які полягли за визволення Луцька від нацистських загарбників, Галина Соловйова давала коментар одному з місцевих ЗМІ.

«Одного разу на 9 травня він впав на землю і почав її цілувати. І сказав: я ніколи не покину цю землю. Так він і залишився хліборобом», – розповідала жінка, додаючи, що шанує визволителів Луцька та Волині, тому й бере участь у всіх подібних заходах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині пенсіонерка, яка є фанаткою «русского міра» та постила в соцмережах антиукраїнські дописи, отримала умовне покарання. Як з’ясувалося, ватницею єяка очолює у Луцьку кілька проросійських організацій.У вироку Луцького міськрайонного суду йдеться про те, що незадовго до повномасштабного вторгнення росії, з 8 до 21 лютого 2022 року, Галина Соловйова у соцмережі «Одноклассники» розповсюджувала матеріали, які містили заперечення української державності та суверенітету, виправдовували збройну агресію проти України як необхідний захід для з'єднання одного народу, - пишуть Волинські новини. Також вона прославляла та героїзувала осіб, які здійснюють агресію, публікувала презирливі висловлювання стосовно українців як нації.Таким чином жінка розпалювала ворожнечу на національному ґрунті та закликала до вчинення дій з метою зміни меж території і державного кордону України.У вироку про ватницю вказано, що вона пенсіонерка, народилася в селищі Хмелі Благовіщенського району Алтайського краю рф, однак має українське громадянство.Зокрема жінка дозволяла собі розміщувати такі дописи: «Нидерланды призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Ранее к этому же призвали Госдеп и лично Байден. Из Украины пиндосы делают полигон, но вся эта мразь нацистская, бандеровская, и фашистская в котлах окажется быстро, и с той же скоростью в аду. И на Донбассе сегодня об этом напомнили. Кстати, и Шойгу отметил о неизбежности жесткого ответа…»Також вона постила сепаратистські вірші та сумувала за загиблими сепаратистами:«Я солдат ДНР Моей новой страны.Я солдат ДНР, Что не любит войны.Я солдат ДНР Нам в Европе не рады.Я солдат ДНР Мы для них «колорады»;«16 февраля День памяти, Макеевка 30.11.89-16.0215 7 ОМСБр , 2 МСБ Погиб сражаясь за Донбасс с украинскими террористами у н.п. Редкодуб. Светлая память защитнику Новороссии».Під час досудового розслідування між прокурором та фанаткою «русского міра» було укладено угоду про визнання винуватості.Суд визнав Галину Соловйову винною у злочині за ч. 2 ст. 110 КК України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, яке замінив на півтора року випробувального терміну.Відзначимо, що за даними аналітичної системи YouControl, Галина Соловйова є керівником трьох проросійких організацій у Луцьку. Одним з таких є Центр російської культури «Співвітчизник», який було засновано у 2005 році. Його юридичну адресу зареєстровано на проспекті Перемоги, 9, квартира 5, однак статус юридичної особи нині припинено.Також Галина Соловйова є керівником відділення всеукраїнської громадської організації «Руський рух України» у Волинській області. Організацію засновано у 1999 році, вона досі діє. Юридична адреса – вулиця Винниченка, будинок 37, квартира 8.Окрім того, Галина Соловйова є керівницею волинської обласної організації партії «Руський блок», заснованої в 2001 році. Юридична адреса організації така ж, як і в «Руського руху України».У 2012 році Галина Соловйова як голова Волинського обласного громадського центру російської культури «Співвітчизник» навіть отримувала подяку міського голови за активну співпрацю з Луцькою міською радою, збереження культурної спадщини, налагодження та розвиток міжетнічного діалогу та з нагоди проведення Х обласного фестивалю національних культур «З чуттям єдиної родини». Про це повідомляв сайт Луцької міської ради.Як ідеться у матеріалі Монітора Волинського, у 2014 році під час зустрічі в товаристві польської культури на Волині іменіпредставників національних меншин Волинської області та «Правого сектора», Автомайдану України, Волинської Самооборони Майдану і Громадського сектора Волині Галина Соловйова як керівник центру культури «Співвітчизник» звертала увагу на те, що центр не має власного приміщення, до того ж, не мав його й за часів правління попередніх президентів.«Ні Росія нам не допомагала, ні Україна», – зазначала вона і зверталася до присутніх по допомогу. Жінка закликала також відзначити 9 травня як День Перемоги або День Скорботи, але вшанувати ветеранів, які живуть в Україні. Галина Соловйова висловлювала побажання, щоб у школі №5 Луцька таки набирали російськомовний клас, оскільки є батьки, які бажають, щоб їхні діти навчалися російською.Цього ж року Галина Соловйова була цитована і в матеріалі «Заяви про утиски росіян на Волині – провокація». Жінка відзначала, що заява про утиски росіян в Луцьку не відповідає дійсності. Вона казала, що любить місто та державу. У цьому ж таки матеріалі йдеться про те, що вона була депутатом міської ради.А кількома роками раніше, у 2021-му, під час вшанування загиблих, які полягли за визволення Луцька від нацистських загарбників, Галина Соловйова давала коментар одному з місцевих ЗМІ.«Одного разу на 9 травня він впав на землю і почав її цілувати. І сказав: я ніколи не покину цю землю. Так він і залишився хліборобом», – розповідала жінка, додаючи, що шанує визволителів Луцька та Волині, тому й бере участь у всіх подібних заходах.

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