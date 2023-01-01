Завтра на Волині прощатимуться із 22-річним Героєм Дмитром Півнем
Сьогодні, 10:45
У середу, 17 травня, у селі Солотвин Голобської громади відбудеться прощання із загиблим захисником Дмитром Півнем.
Про це повідомила голова Велимченської сільської ради Анастасія Павлович.
«Інформація про поховання нашого Героя-захисника України Дмитра Півня! Поховання воїна Дмитра відбудеться 17 травня 2023 року на 11:00 годину в селі Солотвин. Звертаюся до всіх жителів Велимченської ТГ, хто планує їхати в Солотвин, провести й вшанувати Героя України, воїна Дмитра. Підходьте 17 травня на 07:30 до приміщення ради, о 8:00 виїзд!» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 травня, у боях з російськими окупантами в Куп'янському районі Харківської області, загинув Півень Дмитро Миколайович 24.07.2000 року народження, житель села Солотвин Голобської громади.
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Про це повідомила голова Велимченської сільської ради Анастасія Павлович.
«Інформація про поховання нашого Героя-захисника України Дмитра Півня! Поховання воїна Дмитра відбудеться 17 травня 2023 року на 11:00 годину в селі Солотвин. Звертаюся до всіх жителів Велимченської ТГ, хто планує їхати в Солотвин, провести й вшанувати Героя України, воїна Дмитра. Підходьте 17 травня на 07:30 до приміщення ради, о 8:00 виїзд!» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 травня, у боях з російськими окупантами в Куп'янському районі Харківської області, загинув Півень Дмитро Миколайович 24.07.2000 року народження, житель села Солотвин Голобської громади.
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