Пасічник з Волині майструє вулики з очерету. ВІДЕО
Сьогодні, 10:35
Пасічник Анатолій Камельчук з Камінь-Каширського району робить вулики з очерету. На його пасіці вже понад десяток таких.
У чому їхня перевага та як змайструвати такий вулик чоловік розповів Суспільному.
Майструвати вулики з очерету чоловік почав, бо це дешевий матеріал та цієї рослини дуже багато у селі.
Також чоловік розробив спеціальний станок, за допомогою якого пресує очерет.
Анатолій Камельчук каже: за один день, якщо не займатися іншими справами, можна змайструвати один вулик.
"Вулик з очерету не накопичує вологи. В таких вуликах бджоли ліпше зимують. Їхнє виробництво дешеве — шурупи, пару рейок і ось тобі вулик. Ну і на кришу – бляха", – розповідає пасічник.
Якби він міг, то цілодобово був би біля своїх бджіл, – каже дружина Наталія про свого чоловіка.
До справи з бджолярства Анатолій Камельчук долучив і дітей. 9-річний Роман каже, що любить качати мед з батьком. А ось доньку Іванку бджоли часто жалять.
"За день дві-три бджоли можуть вжалити, але нічого вкусить, поболить, напухне, і перестане. Як тато каже: дуже корисно", – говорить дівчина.
Пасічник прогнозує, що цього року травневий мед качатимуть пізніше, ніж зазвичай і його буде мало, бо весна видалася холодною.
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У чому їхня перевага та як змайструвати такий вулик чоловік розповів Суспільному.
Майструвати вулики з очерету чоловік почав, бо це дешевий матеріал та цієї рослини дуже багато у селі.
Також чоловік розробив спеціальний станок, за допомогою якого пресує очерет.
Анатолій Камельчук каже: за один день, якщо не займатися іншими справами, можна змайструвати один вулик.
"Вулик з очерету не накопичує вологи. В таких вуликах бджоли ліпше зимують. Їхнє виробництво дешеве — шурупи, пару рейок і ось тобі вулик. Ну і на кришу – бляха", – розповідає пасічник.
Якби він міг, то цілодобово був би біля своїх бджіл, – каже дружина Наталія про свого чоловіка.
До справи з бджолярства Анатолій Камельчук долучив і дітей. 9-річний Роман каже, що любить качати мед з батьком. А ось доньку Іванку бджоли часто жалять.
"За день дві-три бджоли можуть вжалити, але нічого вкусить, поболить, напухне, і перестане. Як тато каже: дуже корисно", – говорить дівчина.
Пасічник прогнозує, що цього року травневий мед качатимуть пізніше, ніж зазвичай і його буде мало, бо весна видалася холодною.
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