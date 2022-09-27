Пасічник з Волині майструє вулики з очерету. ВІДЕО

Пасічник з Волині майструє вулики з очерету. ВІДЕО
Пасічник Анатолій Камельчук з Камінь-Каширського району робить вулики з очерету. На його пасіці вже понад десяток таких.

У чому їхня перевага та як змайструвати такий вулик чоловік розповів Суспільному.

Майструвати вулики з очерету чоловік почав, бо це дешевий матеріал та цієї рослини дуже багато у селі.

Також чоловік розробив спеціальний станок, за допомогою якого пресує очерет.
Пасічник з Волині майструє вулики з очерету. ВІДЕО

Анатолій Камельчук каже: за один день, якщо не займатися іншими справами, можна змайструвати один вулик.

"Вулик з очерету не накопичує вологи. В таких вуликах бджоли ліпше зимують. Їхнє виробництво дешеве — шурупи, пару рейок і ось тобі вулик. Ну і на кришу – бляха", – розповідає пасічник.

Якби він міг, то цілодобово був би біля своїх бджіл, – каже дружина Наталія про свого чоловіка.
Пасічник з Волині майструє вулики з очерету. ВІДЕО

До справи з бджолярства Анатолій Камельчук долучив і дітей. 9-річний Роман каже, що любить качати мед з батьком. А ось доньку Іванку бджоли часто жалять.
Пасічник з Волині майструє вулики з очерету. ВІДЕО

"За день дві-три бджоли можуть вжалити, але нічого вкусить, поболить, напухне, і перестане. Як тато каже: дуже корисно", – говорить дівчина.

Пасічник прогнозує, що цього року травневий мед качатимуть пізніше, ніж зазвичай і його буде мало, бо весна видалася холодною.

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Теги: Волинь, пасічник, очерет
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