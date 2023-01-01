У Луцьку рятувальники допомогли дітям, які опинилися у зачиненій квартирі
Сьогодні, 10:15
Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі, 6 разів виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
15 травня співробітники пожежно-рятувальних підрозділів здійснили 6 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Зокрема увечері рятувальники 1 та 25 ДПРЧ працювали на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Через пориви вітру змістилася балконна рама на 9 поверсі. Тож автодрабиною рятувальники підійнялися до 9 поверху й за допомогою шанцевого інструменту демонтували аварійну конструкцію.
Рятувальники 1 ДПРЧ на вулиці Теремнівській в Луцьку відчинили двері в квартиру, за якими перебували малолітні діти.
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських спорудах в смт Цумань та в с. Соснина Іваничівської громади, а також ліквідували пожежу в причепі вантажівки у м. Любомлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС Волині.
15 травня співробітники пожежно-рятувальних підрозділів здійснили 6 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Зокрема увечері рятувальники 1 та 25 ДПРЧ працювали на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Через пориви вітру змістилася балконна рама на 9 поверсі. Тож автодрабиною рятувальники підійнялися до 9 поверху й за допомогою шанцевого інструменту демонтували аварійну конструкцію.
Рятувальники 1 ДПРЧ на вулиці Теремнівській в Луцьку відчинили двері в квартиру, за якими перебували малолітні діти.
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських спорудах в смт Цумань та в с. Соснина Іваничівської громади, а також ліквідували пожежу в причепі вантажівки у м. Любомлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку рятувальники допомогли дітям, які опинилися у зачиненій квартирі
Сьогодні, 10:15
На війні загинув Герой з Волині Сергій Осійчук
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 16 травня
Сьогодні, 09:40
Медіа