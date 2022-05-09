Кількість алкоголю перевищена у 17 разів: на Волині затримали п'янючого водія

Кількість алкоголю у видихуваному повітрі перевищувала допустиму норму у майже 17 разів. Такого водія виявили ковельські патрульні вихідними під час несення служби на стаціонарному посту, що на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Чоловіка за кермом автомобіля Volkswagen Golf інспектори зупинили, адже він рухався з не пристебнутим ременем безпеки.Під час спілкування з керманичем стало зрозуміло, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердив і прилад Drager, за допомогою якого громадянин погодився пройти огляд на місці події. Алкотестер показав результат 3,35 проміле.Крім того, коли поліцейські перевіряли документи у громадянина, то виявили, що той не має з собою страхового поліса.На чоловіка патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, а також об’єднану постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі відповідних документів на право керування) КУпАП.