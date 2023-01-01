У Луцьку через куріння в ліжку загорілася квартира. ВІДЕО





Про це телеканалу «



Пожежа виникла пообіді у вівторок, 16 травня, у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Сухомлинського.



На місці працювали кілька екіпажів пожежників.



Як згодом стало відомо, у квартирі загорівся матрац. За попередньою інформацією, загорання трапилось в результаті необережного куріння власником квартири.



Відтак, вогнеборці оперативно приборкали вогонь, завдяки чому пожежа не встигла поширитись.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в багатоповерхівці сталася пожежа через куріння у ліжку власника помешкання.Про це телеканалу « Конкурент TV » повідомили очевидці.Пожежа виникла пообіді у вівторок, 16 травня, у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Сухомлинського.На місці працювали кілька екіпажів пожежників.Як згодом стало відомо, у квартирі загорівся матрац. За попередньою інформацією, загорання трапилось в результаті необережного куріння власником квартири.Відтак, вогнеборці оперативно приборкали вогонь, завдяки чому пожежа не встигла поширитись.

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