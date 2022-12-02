Весь прибуток — на ЗСУ: «Укрпошта» випустила аудіолистівки з історіями військових і волонтерів





Йдеться про бійців, волонтерів, музикантів, журналістів, працівників критичної інфраструктури, -



"На листівках є QR-коди, які приведуть до аудіоісторії героя чи героїні з зображення. Командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини "Пташки" Поліщук", – зазначають в установі.



Також в аудіолистівках можна почути історії від:



- волонтера Ігоря Лаченкова;

- військового Олександра Будька з позивним "Терен";

- пілота-винищувача Вадима Ворошилова з позивним "Karaya".



"Також ви почуєте голоси людей, які рятують життя, відновлюють електромережі та дорожній рух, надають поштові та перевізні послуги", – додають у компанії.



Усього в продажі доступні 12 "Листівок героїв" з 14 історіями відомих українців.



Створювали аудіолистівки 12 ілюстраторів. Кожен з них відтворив у власному стилі візуальні образи людей та їхні історії. Зокрема, листівку з командиром полку "Азов" Денисом Прокопенком намалювала та озвучила його дружина Катерина, яка також є керівницею ГО "Асоціація родин захисників "Азовсталі"".



"Кожна з них змусить вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання "можу ще" в найтемніші часи. Їхні слова наповнюють, підтримують та пробуджують нову силу всередині вас", – додають в "Укрпошті".



Купити "Листівки Героїв" можна в центральних відділеннях Укрпошти та онлайн. Вартість – 40 грн за штуку. Весь прибуток збираються передати на закупівлю дронів для Збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Укрпошта" випустили серію аудіолистівок з історіями героїв нашого часу, записані їхніми голосами.Йдеться про бійців, волонтерів, музикантів, журналістів, працівників критичної інфраструктури, - повідомляють у компанії."На листівках є QR-коди, які приведуть до аудіоісторії героя чи героїні з зображення. Командира полку "Азов", волонтерки, бійчині", – зазначають в установі.Також в аудіолистівках можна почути історії від:- волонтера- військовогоз позивним "";- пілота-винищувачаз позивним ""."Також ви почуєте голоси людей, які рятують життя, відновлюють електромережі та дорожній рух, надають поштові та перевізні послуги", – додають у компанії.Усього в продажі доступні 12 "Листівок героїв" з 14 історіями відомих українців.Створювали аудіолистівки 12 ілюстраторів. Кожен з них відтворив у власному стилі візуальні образи людей та їхні історії. Зокрема, листівку з командиром полку "Азов" Денисом Прокопенком намалювала та озвучила його дружина, яка також є керівницею ГО "Асоціація родин захисників "Азовсталі""."Кожна з них змусить вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання "можу ще" в найтемніші часи. Їхні слова наповнюють, підтримують та пробуджують нову силу всередині вас", – додають в "Укрпошті".Купити "Листівки Героїв" можна в центральних відділеннях Укрпошти та онлайн. Вартість – 40 грн за штуку. Весь прибуток збираються передати на закупівлю дронів для Збройних сил України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію