Весь прибуток — на ЗСУ: «Укрпошта» випустила аудіолистівки з історіями військових і волонтерів
Сьогодні, 17:45
"Укрпошта" випустили серію аудіолистівок з історіями героїв нашого часу, записані їхніми голосами.
Йдеться про бійців, волонтерів, музикантів, журналістів, працівників критичної інфраструктури, - повідомляють у компанії.
"На листівках є QR-коди, які приведуть до аудіоісторії героя чи героїні з зображення. Командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини "Пташки" Поліщук", – зазначають в установі.
Також в аудіолистівках можна почути історії від:
- волонтера Ігоря Лаченкова;
- військового Олександра Будька з позивним "Терен";
- пілота-винищувача Вадима Ворошилова з позивним "Karaya".
"Також ви почуєте голоси людей, які рятують життя, відновлюють електромережі та дорожній рух, надають поштові та перевізні послуги", – додають у компанії.
Усього в продажі доступні 12 "Листівок героїв" з 14 історіями відомих українців.
Створювали аудіолистівки 12 ілюстраторів. Кожен з них відтворив у власному стилі візуальні образи людей та їхні історії. Зокрема, листівку з командиром полку "Азов" Денисом Прокопенком намалювала та озвучила його дружина Катерина, яка також є керівницею ГО "Асоціація родин захисників "Азовсталі"".
"Кожна з них змусить вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання "можу ще" в найтемніші часи. Їхні слова наповнюють, підтримують та пробуджують нову силу всередині вас", – додають в "Укрпошті".
Купити "Листівки Героїв" можна в центральних відділеннях Укрпошти та онлайн. Вартість – 40 грн за штуку. Весь прибуток збираються передати на закупівлю дронів для Збройних сил України.
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Йдеться про бійців, волонтерів, музикантів, журналістів, працівників критичної інфраструктури, - повідомляють у компанії.
"На листівках є QR-коди, які приведуть до аудіоісторії героя чи героїні з зображення. Командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини "Пташки" Поліщук", – зазначають в установі.
Також в аудіолистівках можна почути історії від:
- волонтера Ігоря Лаченкова;
- військового Олександра Будька з позивним "Терен";
- пілота-винищувача Вадима Ворошилова з позивним "Karaya".
"Також ви почуєте голоси людей, які рятують життя, відновлюють електромережі та дорожній рух, надають поштові та перевізні послуги", – додають у компанії.
Усього в продажі доступні 12 "Листівок героїв" з 14 історіями відомих українців.
Створювали аудіолистівки 12 ілюстраторів. Кожен з них відтворив у власному стилі візуальні образи людей та їхні історії. Зокрема, листівку з командиром полку "Азов" Денисом Прокопенком намалювала та озвучила його дружина Катерина, яка також є керівницею ГО "Асоціація родин захисників "Азовсталі"".
"Кожна з них змусить вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання "можу ще" в найтемніші часи. Їхні слова наповнюють, підтримують та пробуджують нову силу всередині вас", – додають в "Укрпошті".
Купити "Листівки Героїв" можна в центральних відділеннях Укрпошти та онлайн. Вартість – 40 грн за штуку. Весь прибуток збираються передати на закупівлю дронів для Збройних сил України.
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