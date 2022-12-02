Весь прибуток — на ЗСУ: «Укрпошта» випустила аудіолистівки з історіями військових і волонтерів

Весь прибуток — на ЗСУ: «Укрпошта» випустила аудіолистівки з історіями військових і волонтерів
"Укрпошта" випустили серію аудіолистівок з історіями героїв нашого часу, записані їхніми голосами.

Йдеться про бійців, волонтерів, музикантів, журналістів, працівників критичної інфраструктури, - повідомляють у компанії.

"На листівках є QR-коди, які приведуть до аудіоісторії героя чи героїні з зображення. Командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини "Пташки" Поліщук", – зазначають в установі.

Також в аудіолистівках можна почути історії від:

- волонтера Ігоря Лаченкова;
- військового Олександра Будька з позивним "Терен";
- пілота-винищувача Вадима Ворошилова з позивним "Karaya".

"Також ви почуєте голоси людей, які рятують життя, відновлюють електромережі та дорожній рух, надають поштові та перевізні послуги", – додають у компанії.

Усього в продажі доступні 12 "Листівок героїв" з 14 історіями відомих українців.

Створювали аудіолистівки 12 ілюстраторів. Кожен з них відтворив у власному стилі візуальні образи людей та їхні історії. Зокрема, листівку з командиром полку "Азов" Денисом Прокопенком намалювала та озвучила його дружина Катерина, яка також є керівницею ГО "Асоціація родин захисників "Азовсталі"".

"Кожна з них змусить вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання "можу ще" в найтемніші часи. Їхні слова наповнюють, підтримують та пробуджують нову силу всередині вас", – додають в "Укрпошті".

Купити "Листівки Героїв" можна в центральних відділеннях Укрпошти та онлайн. Вартість – 40 грн за штуку. Весь прибуток збираються передати на закупівлю дронів для Збройних сил України.

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Теги: "Укрпошта", ЗСУ, дрони
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