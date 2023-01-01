В мережі показали знімок двохсотлітньої церкви на Волині, яка збереглася і досі

В мережі показали знімок двохсотлітньої церкви на Волині, яка збереглася і досі
В мережі опублікували знімок дерев'яної двохсотлітньої церкви, що у селі Самари на Волині.

Світлину оприлюднили на сторінці Дерев'яні церкви заходу України.

Як йдеться в дописі, цей храм зберігся й донині.

«Дерев'яна церква св. Параскеви 1830 р. в с. Самари (Ратнівського р-ну, Волинської обл.) на світлині 1980-х рр. з особистого архіву Михайла Кужеля. Церква збереглася. Дякую за надіслане посилання Юлії Тарасюк», – йдеться у повідомленні.

В мережі показали знімок двохсотлітньої церкви на Волині, яка збереглася і досі

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