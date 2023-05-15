Що робити, якщо впізнали на фото або відео в інтернеті безвісти зниклого: алгоритм дій





Про це



«Якщо в інтернеті ви знайшли фото чи відеоматеріали, на яких впізнали зниклу безвісти особу, то слід дотримуватися чіткого алгоритму дій», – зазначили в міністерстві.



Необхідно звернутися з клопотанням про призначення портретної експертизи до слідчого, який розслідує кримінальне провадження. Скласти клопотання допоможуть юристи системи безоплатної правової допомоги.



До клопотання потрібно додати фото чи відео, знайдені в інтернеті, та фото чи відео, за якими можна точно ідентифікувати зниклого безвісти.



Слідчий протягом трьох робочих днів повинен повідомити про призначення чи відмову в експертизі.



За результатами експертизи необхідно отримати копію висновку експерта, надати копію документа уповноваженому зі зниклих безвісти та Національному інформаційному бюро.



Висновок експерта допоможе пошуковцям Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти скоріше встановити місце перебування зниклої безвісти особи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українцям, які в інтернеті побачили фото чи відео, на яких впізнали зниклу безвісти особу, потрібно звернутися до правоохоронців.Про це повідомляє Мінреінтеграції.«Якщо в інтернеті ви знайшли фото чи відеоматеріали, на яких впізнали зниклу безвісти особу, то слід дотримуватися чіткого алгоритму дій», – зазначили в міністерстві.Необхідно звернутися з клопотанням про призначення портретної експертизи до слідчого, який розслідує кримінальне провадження. Скласти клопотання допоможуть юристи системи безоплатної правової допомоги.До клопотання потрібно додати фото чи відео, знайдені в інтернеті, та фото чи відео, за якими можна точно ідентифікувати зниклого безвісти.Слідчий протягом трьох робочих днів повинен повідомити про призначення чи відмову в експертизі.За результатами експертизи необхідно отримати копію висновку експерта, надати копію документа уповноваженому зі зниклих безвісти та Національному інформаційному бюро.Висновок експерта допоможе пошуковцям Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти скоріше встановити місце перебування зниклої безвісти особи.

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