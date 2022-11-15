На Волині водій автівки злетів у кювет та зіткнувся з деревом. ФОТО

На Волині легковик з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом.Про це повідомили у ДСНС Волині.Рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі надали допомогу водію легковика, який з'їхав у кювет та зіткнулася з деревом.Повідомлення про ДТП надійшло до служби 101 сьогодні об 11:47 в селищі Локачі на вулиці Відродження.Рятувальники надали допомогу потерпілому та доставили його до карети швидкої допомоги, запобігли пожежі автівки.