На Волині водій автівки злетів у кювет та зіткнувся з деревом. ФОТО

На Волині водій автівки злетів у кювет та зіткнувся з деревом. ФОТО
На Волині легковик з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі надали допомогу водію легковика, який з'їхав у кювет та зіткнулася з деревом.

Повідомлення про ДТП надійшло до служби 101 сьогодні об 11:47 в селищі Локачі на вулиці Відродження.

Рятувальники надали допомогу потерпілому та доставили його до карети швидкої допомоги, запобігли пожежі автівки.
На Волині водій автівки злетів у кювет та зіткнувся з деревом. ФОТО

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Теги: Волинь, Локачі, ДТП, рятувальники
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