На Волині провели в останню путь Героя Юрія Ковальчука

Юрієм Ковальчуком.



Про це у телеграмі написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.



«Сумуємо разом з рідними та побратимами військовослужбовця. Молимося, щоб душа нашого Героя знайшла вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про Юрія хай живе вічно», - зазначив мер Нововолинська.



Нагадаємо, 29 жовтня в Київському військовому шпиталі перестало битися серце нашого Захисника, уродженця Нововолинська Юрія Ковальчука, 1979 року народження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинська громада сьогодні, 2 листопада, попрощалася із полеглим військовослужбовцемПро це у телеграмі написав міський голова Нововолинська«Сумуємо разом з рідними та побратимами військовослужбовця. Молимося, щоб душа нашого Героя знайшла вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про Юрія хай живе вічно», - зазначив мер Нововолинська.Нагадаємо, 29 жовтня в Київському військовому шпиталісерце нашого Захисника, уродженця Нововолинська Юрія Ковальчука, 1979 року народження.

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