На Волині провели в останню путь Героя Юрія Ковальчука
Сьогодні, 15:59
Нововолинська громада сьогодні, 2 листопада, попрощалася із полеглим військовослужбовцем Юрієм Ковальчуком.
Про це у телеграмі написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Сумуємо разом з рідними та побратимами військовослужбовця. Молимося, щоб душа нашого Героя знайшла вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про Юрія хай живе вічно», - зазначив мер Нововолинська.
Нагадаємо, 29 жовтня в Київському військовому шпиталі перестало битися серце нашого Захисника, уродженця Нововолинська Юрія Ковальчука, 1979 року народження.
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Про це у телеграмі написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Сумуємо разом з рідними та побратимами військовослужбовця. Молимося, щоб душа нашого Героя знайшла вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про Юрія хай живе вічно», - зазначив мер Нововолинська.
Нагадаємо, 29 жовтня в Київському військовому шпиталі перестало битися серце нашого Захисника, уродженця Нововолинська Юрія Ковальчука, 1979 року народження.
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