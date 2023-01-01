На Волині провели в останню путь Героя Юрія Ковальчука

На Волині провели в останню путь Героя Юрія Ковальчука
Нововолинська громада сьогодні, 2 листопада, попрощалася із полеглим військовослужбовцем Юрієм Ковальчуком.

Про це у телеграмі написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.

«Сумуємо разом з рідними та побратимами військовослужбовця. Молимося, щоб душа нашого Героя знайшла вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про Юрія хай живе вічно», - зазначив мер Нововолинська.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Ковальчука
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Ковальчука
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Ковальчука

Нагадаємо, 29 жовтня в Київському військовому шпиталі перестало битися серце нашого Захисника, уродженця Нововолинська Юрія Ковальчука, 1979 року народження.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Ковальчука
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Ковальчука

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Теги: загиблі, війна
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