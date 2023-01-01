Від важких поранень обірвалося життя волинянина Андрія Бондара

Від важких поранень, отриманих на війні, зупинилося серце мешканця ЛюбешоваПро це повідомив очільник Любешівської громади«Знову тяжка, непоправна втрата для нашої громади... Любешівщина втратила ще одного відданого Захисника України», - зазначив Кух.З його слів, 31 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час виконання службових обов’язків, помер молодший сержант Бондар Андрій Миколайович, 1991 року народження, житель смт Любешів.«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.Нагадаємо, у Ківерцях на Волині у зв’язку із загибеллютана фронті