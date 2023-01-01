Школярі на Волині виготовляють окопні свічки для Захисників

На Волині вже впродовж тижня учні гімназії у селі Борохів виготовляють окопні свічки для військовослужбовців ЗСУ.Про це повідомляє у фейсбуці Борохівська гімназія.Протягом тижня учні Борохівської гімназії брали активну участь в акції «Окопна свічка» , щоб зробити свій внесок у нашу Перемогу.«Адже окопна свічка допоможе захисникам освітити бліндаж,підсушити одяг, зігрітися чи приготувати їжу. Такі свічки важко загасити вітром, вони не бояться вологи і горять протягом 3 годин», - зазначили у навчальному закладі.Свою роботу діти продовжують і далі, нині триває збір воску і парафіну.Нагадаємо, для учнів та студентів Луцького технічного фахового коледжу о