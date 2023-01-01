Школярі на Волині виготовляють окопні свічки для Захисників

Школярі на Волині виготовляють окопні свічки для Захисників
На Волині вже впродовж тижня учні гімназії у селі Борохів виготовляють окопні свічки для військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє у фейсбуці Борохівська гімназія.

Протягом тижня учні Борохівської гімназії брали активну участь в акції «Окопна свічка» , щоб зробити свій внесок у нашу Перемогу.
Школярі на Волині виготовляють окопні свічки для Захисників

«Адже окопна свічка допоможе захисникам освітити бліндаж,підсушити одяг, зігрітися чи приготувати їжу. Такі свічки важко загасити вітром, вони не бояться вологи і горять протягом 3 годин», - зазначили у навчальному закладі.
Школярі на Волині виготовляють окопні свічки для Захисників

Свою роботу діти продовжують і далі, нині триває збір воску і парафіну.
Школярі на Волині виготовляють окопні свічки для Захисників
Школярі на Волині виготовляють окопні свічки для Захисників

Нагадаємо, для учнів та студентів Луцького технічного фахового коледжу організували військовий вишкіл.


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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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