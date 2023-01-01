На Запоріжжі загинув Герой з Волині Валерій Зенченко
Сьогодні, 13:00
На війні загинув Герой з Волині Валерій Зенченко.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Знову сумна звістка надійшла з фронту. У Запорізькій області загинув Валерій Зенченко, 1991 року народження. Житель Нововолинська.
Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї та всім, хто знав Валерія.
Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Знову сумна звістка надійшла з фронту. У Запорізькій області загинув Валерій Зенченко, 1991 року народження. Житель Нововолинська.
Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї та всім, хто знав Валерія.
Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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