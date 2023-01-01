На Запоріжжі загинув Герой з Волині Валерій Зенченко

Валерій Зенченко.



Про це Борис Карпус.



"Знову сумна звістка надійшла з фронту. У Запорізькій області загинув Валерій Зенченко, 1991 року народження. Житель Нововолинська.



Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї та всім, хто знав Валерія.

Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Знову сумна звістка надійшла з фронту. У Запорізькій області загинув Валерій Зенченко, 1991 року народження. Житель Нововолинська.Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї та всім, хто знав Валерія.Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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