Поліція розшукала водія, який скоїв автопригоду в Луцьку і втік

Поліція розшукала водія, який скоїв автопригоду в Луцьку і втік
У Луцьку водій скоїв автопригоду та зник із місця події. Однак, патрульні розшукали чоловіка й склали на нього два протоколи.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Автопригода трапилася кілька днів тому на перехресті вулиць Шевченка та Чернишевського у Луцьку. Керманич автомобіля Mercedes здійснив наїзд на вантажний автомобіль марки Opel, який зупинився попереду. Внаслідок удару вантажівка зазнала механічних пошкоджень, тож її керманич звернувся на лінію 102. Не дочекавшись приїзду поліцейських, винуватець ДТП поїхав з місця події.



Невдовзі патрульні відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП встановили особу цього керманича. Щоправда, той все заперечував й стверджував, що автопригоду не вчиняв.

На громадянина інспектори склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), а також ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Надалі його винуватість в цій історії буде встановлювати суд.

Нагадаємо, у Луцьку 16-річний юнак сів за кермо нетверезий та не розминувся з електроопорою.

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Теги: ДТП, Луцьк
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