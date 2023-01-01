У Луцьку 6 листопада відбудеться прощання з Героєм Максимом Баєвим

У Луцьку 6 листопада відбудеться прощання з Героєм Максимом Баєвим
У понеділок, 6 листопада, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Максима Баєва.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Баєв Максим Миколайович (10.05.1983 року народження) зареєстрований в м.Луцьку як внутрішньо переміщена особа, був призваний на військову службу по мобілізації Луцьким ОМТЦК та СП 24 червня 2022 року до складу військової частини на посаду кулеметника 1 штурмового відділення 2 штурмового взводу штурмової роти.

Його життя обірвалося 31 жовтня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Урожайне Донецької області.

Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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