У Луцьку 6 листопада відбудеться прощання з Героєм Максимом Баєвим





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Баєв Максим Миколайович (10.05.1983 року народження) зареєстрований в м.Луцьку як внутрішньо переміщена особа, був призваний на військову службу по мобілізації Луцьким ОМТЦК та СП 24 червня 2022 року до складу військової частини на посаду кулеметника 1 штурмового відділення 2 штурмового взводу штурмової роти.



Його



Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 6 листопада, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Максима Баєва.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Баєв Максим Миколайович (10.05.1983 року народження) зареєстрований в м.Луцьку як внутрішньо переміщена особа, був призваний на військову службу по мобілізації Луцьким ОМТЦК та СП 24 червня 2022 року до складу військової частини на посаду кулеметника 1 штурмового відділення 2 штурмового взводу штурмової роти.Його життя обірвалося 31 жовтня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Урожайне Донецької області.Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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