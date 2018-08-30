«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині

«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині
48-річному захиснику Олексію Литвинчуку з Волині куля влучила в голову і пройшла крізь його мозок. Три тижні чоловік не приходив до тями. Боротьба за здоров’я воїна триває вже пів року.

У Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) розповіли історію мужнього волинського Героя.

Йому виконали складну реконструктивну операцію і закрили 22-сантиметровий дефект черепа 3D-пластинами.

Олексій Литвинчук з Волині, йому 48 років. У цивільному житті чоловік був дитячим футбольним тренером. На війну пішов ще у 2014 році. Тоді відслужив рік та повернувся до мирного життя та тренерства.

У лютому 2022-го знову взяв до рук зброю та поповнив лави Луганського прикордонного загону. Служив кулеметником.

4 квітня 2023 року на бойовому посту Олексій отримує поранення в голову. Ворожа куля влітає в лоб захисника, проходить крізь мозок та вилітає через потилицю. Побратими оперативно евакуюють пораненого. Його життя рятують спершу в найближчому до лінії фронту шпиталі, а потім у Києві. Лікарі реанімації впродовж двох місяців, перші три тижні з яких Олексій пробув у комі, в прямому сенсі витягають пацієнта з того світу. Щойно стан чоловіка вдалося стабілізувати, його скеровують до Львова - на реконструктивну операцію черепа та подальшу реабілітацію.

“Олексій поступив до нас у важкому стані з дефектом черепа та мозку. Перед нами постала задача - якомога швидше закрити дефект індивідуально виготовленими 3D-пластинами. Операція є важкою, але, на жаль, в наш час дуже актуальною. Тисячі військових отримують подібні травми”, - каже Андрій Батюк, нейрохірург Центру НЕЗЛАМНІ.

Дефект кісток черепа у Олексія був чималим - аж 22 см.
«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині

«Його ми закрили сучасними та дороговартісними 3D-пластинами, виготовлення яких для військовослужбовців повністю покриває держава» - додає Юрій Флис, завідувач відділення нейрохірургії Лікарні Святого Пантелеймона. Операція тривала 4 години та минула успішно.
«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині

Через травму мозку у Олексія порушені мовлення та рухливість лівих кінцівок. Тож попереду на нього чекає тривала фізична терапія. Але перші успіхи вже є. За три тижні від складного реконструктивного втручання захисник значно краще почувається. Він вже добре говорить та навіть жартує. Потроху починає відновлюватись і рухливість лівих руки та ноги. Він вже може самотужки їсти, сидіти та ходити з підтримкою.
«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині

Весь цей час поруч з Олексієм його рідна сестра. Вона ні на день не залишила брата та палко вірить, що він знову твердо стане на ноги. Сам же Олексій мріє знову ганяти м’яча та тренувати дітей.
«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині
«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині
«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині
«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині
«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині
«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині
«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині
«Куля влучила в голову захисника і пройшла крізь мозок»: історія дитячого футбольного тренера з Волині

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Теги: Волинянин, куля, мозок, футбольний тренер, діти, захисник
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