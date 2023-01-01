Волинянин отримав нагороду від Залужного: воює, попри поранення і контузії

Павла Катана головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест».



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Боєць Катана Павло став на службу у війську у квітні 2023 року й донині служить у 115 бригаді ЗСУ. Отримавши 2 контузії й поранення продовжує служити у своїй бригаді.



«Добрий, спокійний, відповідальний, ніколи не скаже, що тяжко і щось болить, завжди переживає за інших і цікавиться, як справи вдома та у кожного з рідних, не розказуючи при тому, як сам. Щоб не сталось він каже, що в нього все добре, щоб сімʼя за нього не переживала», - кажуть рідні бійця.



При першому поранені й контузії, перебуваючи на лікуванні, навіть не признався рідним, що з ним щось трапилось. Батьки взнали про це випадково, коли вдома були залишені його документи з відомостями про поранення і лікування.



За який бойовий вихід його відзначили почесною відзнакою він не розголошує, бо завжди був і є соромʼязливим і не любить хвалитись. Він просто зробив сюрприз рідним переславши цю нагороду додому. Гордості й радості батькам і рідним немає меж.



«Щиро вітаємо нашого Захисника та чекаємо вдома. Ми й так завжди ним пишались і пишаємося, головне – щоб він і всі воїни повернулися додому живі, здорові та з перемогою», – кажуть рідні військового.



Зазначимо, «Золотим хрестом» нагороджують військових рядового та сержантського складу Збройних сил України за сумлінне та успішне виконання бойових завдань, за високі показники бойової підготовки. Крім того, цією нагородою відзначають осіб, які вчинили героїчні та визначні вчинки на війні.



Нагадаємо, з нагоди Дня ракетних військ і артилерії воїни 100 обр ТрО на Сході України одержали бойові нагороди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовця з Нововолинськаголовнокомандувач Збройних сил Українивідзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест».Про це пише Буг Боєць Катана Павло став на службу у війську у квітні 2023 року й донині служить у 115 бригаді ЗСУ. Отримавши 2 контузії й поранення продовжує служити у своїй бригаді.«Добрий, спокійний, відповідальний, ніколи не скаже, що тяжко і щось болить, завжди переживає за інших і цікавиться, як справи вдома та у кожного з рідних, не розказуючи при тому, як сам. Щоб не сталось він каже, що в нього все добре, щоб сімʼя за нього не переживала», - кажуть рідні бійця.При першому поранені й контузії, перебуваючи на лікуванні, навіть не признався рідним, що з ним щось трапилось. Батьки взнали про це випадково, коли вдома були залишені його документи з відомостями про поранення і лікування.За який бойовий вихід його відзначили почесною відзнакою він не розголошує, бо завжди був і є соромʼязливим і не любить хвалитись. Він просто зробив сюрприз рідним переславши цю нагороду додому. Гордості й радості батькам і рідним немає меж.«Щиро вітаємо нашого Захисника та чекаємо вдома. Ми й так завжди ним пишались і пишаємося, головне – щоб він і всі воїни повернулися додому живі, здорові та з перемогою», – кажуть рідні військового.Зазначимо, «Золотим хрестом» нагороджують військових рядового та сержантського складу Збройних сил України за сумлінне та успішне виконання бойових завдань, за високі показники бойової підготовки. Крім того, цією нагородою відзначають осіб, які вчинили героїчні та визначні вчинки на війні.Нагадаємо, з нагоди Дня ракетних військ і артилерії воїни 100 обр ТрО на Сході України о

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