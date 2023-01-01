«На щиті»: волиняни навколішки прощалися із загиблим Героєм

Мешканці міста Горохів на Волині вчора, 2 листопада, віддали останню шану Герою російсько-української війниПро це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.«Плине кача…» тужливо линула над містом, схиливши голови, стоячи на колінах, зі сльозами на очах громадаДмитра Гончарука із села Скобелка. Герой не служив у війську, однак після повномасштабного вторгнення росії добровольцем вступив до лав ЗСУ.«Російська куля обірвала ще одне життя мужнього Захисника. Клята війна продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України», - зазначили у громаді.У скорботі та молитві низько схилили люди голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України.«На жаль, словами не загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування. У цю гірку мить Горохівська громада поділяє горе близьких та рідних Дмитра Гончарука. Слава Героям! Герої не вмирають!» - додали у міськраді.