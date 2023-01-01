«На щиті»: волиняни навколішки прощалися із загиблим Героєм

«На щиті»: волиняни навколішки прощалися із загиблим Героєм
Мешканці міста Горохів на Волині вчора, 2 листопада, віддали останню шану Герою російсько-української війни Дмитру Гончаруку.

Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.

«Плине кача…» тужливо линула над містом, схиливши голови, стоячи на колінах, зі сльозами на очах громада зустрічала 29-річного Дмитра Гончарука із села Скобелка. Герой не служив у війську, однак після повномасштабного вторгнення росії добровольцем вступив до лав ЗСУ.
«На щиті»: волиняни навколішки прощалися із загиблим Героєм
«На щиті»: волиняни навколішки прощалися із загиблим Героєм

«Російська куля обірвала ще одне життя мужнього Захисника. Клята війна продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України», - зазначили у громаді.
«На щиті»: волиняни навколішки прощалися із загиблим Героєм

У скорботі та молитві низько схилили люди голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України.
«На щиті»: волиняни навколішки прощалися із загиблим Героєм

«На жаль, словами не загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування. У цю гірку мить Горохівська громада поділяє горе близьких та рідних Дмитра Гончарука. Слава Героям! Герої не вмирають!» - додали у міськраді.
«На щиті»: волиняни навколішки прощалися із загиблим Героєм

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Теги: загиблі, війна
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