«На щиті»: волиняни навколішки прощалися із загиблим Героєм
Сьогодні, 14:28
Мешканці міста Горохів на Волині вчора, 2 листопада, віддали останню шану Герою російсько-української війни Дмитру Гончаруку.
Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.
«Плине кача…» тужливо линула над містом, схиливши голови, стоячи на колінах, зі сльозами на очах громада зустрічала 29-річного Дмитра Гончарука із села Скобелка. Герой не служив у війську, однак після повномасштабного вторгнення росії добровольцем вступив до лав ЗСУ.
«Російська куля обірвала ще одне життя мужнього Захисника. Клята війна продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України», - зазначили у громаді.
У скорботі та молитві низько схилили люди голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України.
«На жаль, словами не загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування. У цю гірку мить Горохівська громада поділяє горе близьких та рідних Дмитра Гончарука. Слава Героям! Герої не вмирають!» - додали у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.
«Плине кача…» тужливо линула над містом, схиливши голови, стоячи на колінах, зі сльозами на очах громада зустрічала 29-річного Дмитра Гончарука із села Скобелка. Герой не служив у війську, однак після повномасштабного вторгнення росії добровольцем вступив до лав ЗСУ.
«Російська куля обірвала ще одне життя мужнього Захисника. Клята війна продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України», - зазначили у громаді.
У скорботі та молитві низько схилили люди голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України.
«На жаль, словами не загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини – велике випробування. У цю гірку мить Горохівська громада поділяє горе близьких та рідних Дмитра Гончарука. Слава Героям! Герої не вмирають!» - додали у міськраді.
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