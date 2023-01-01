Посадовця ДСНС на Волині судять за розтрату понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів

Посадовця ДСНС на Волині судять за розтрату понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів
Начальника загону ГУ ДСНС на Волині судять за розтрату понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду кримінальне провадження про вчинення начальником та відповідальною особою з закупівель одного із загонів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області розтрати чужого майна за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

За даними слідства, у вересні-листопаді 2022 року спільники, з порушенням процедури та без вивчення цінових пропозицій за понад 1,5 мільйона гривень придбали у приватного підприємця для загону човен, середня ринкова вартість якого була на понад 200 тисяч гривень меншою.

Через такі незаконні дії було розтрачено бюджетні кошти.

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Теги: Рятувальник, Волинь, суд
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