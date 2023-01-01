На Волині судили чоловіка, який катався без прав на авто для ЗСУ

На Волині судили чоловіка, який катався без прав на авто для ЗСУ
На Волині суд покарали чоловіка за керуванням без прав автівкою, яку придбали для ЗСУ.

Про це повідомляє Конкурент із посиланням на вироку Ратнівського районного суду.

Сам водій родом з міста Сквира Київської області. В березні обвинувачений замовив фальшиве водійське посвідчення. Через інстаграм він домовився з іншим чоловіком про виготовлення підроблених документів й заплатив 10 000 гривень за його послуги.

17 червня його посвідчення вилучила поліція. Того дня чоловік перетинав блокпост №26 неподалік селища Ратне Ковельського району. Він керував позашляховиком Range Rover, який придбала громадська організація для потреб ЗСУ.

Чоловік визнав свій проступок. Казав, що пройшов навчання в автошколі, однак хотів пришвидшити процедуру отримання водійського. За його словами, фальшиве посвідчення використав лише один раз.

Суд призначив обвинуваченому три роки обмеження волі.

Нагадаємо, у Луцьку за матеріалами СБУ судитимуть керівника компанії за співпрацю з державою-агресором.

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Теги: суд, Волинь
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