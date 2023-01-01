На Волині судили чоловіка, який катався без прав на авто для ЗСУ





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Сам водій родом з міста Сквира Київської області. В березні обвинувачений замовив фальшиве водійське посвідчення. Через інстаграм він домовився з іншим чоловіком про виготовлення підроблених документів й заплатив 10 000 гривень за його послуги.



17 червня його посвідчення вилучила поліція. Того дня чоловік перетинав блокпост №26 неподалік селища Ратне Ковельського району. Він керував позашляховиком Range Rover, який придбала громадська організація для потреб ЗСУ.



Чоловік визнав свій проступок. Казав, що пройшов навчання в автошколі, однак хотів пришвидшити процедуру отримання водійського. За його словами, фальшиве посвідчення використав лише один раз.



Суд призначив обвинуваченому три роки обмеження волі.



Нагадаємо, у Луцьку за матеріалами СБУ судитимуть керівника компанії за співпрацю з державою-агресором.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд покарали чоловіка за керуванням без прав автівкою, яку придбали для ЗСУ.Про це повідомляє Конкурент із посиланням на вироку Ратнівського районного суду.Сам водій родом з міста Сквира Київської області. В березні обвинувачений замовив фальшиве водійське посвідчення. Через інстаграм він домовився з іншим чоловіком про виготовлення підроблених документів й заплатив 10 000 гривень за його послуги.17 червня його посвідчення вилучила поліція. Того дня чоловік перетинав блокпост №26 неподалік селища Ратне Ковельського району. Він керував позашляховиком Range Rover, який придбала громадська організація для потреб ЗСУ.Чоловік визнав свій проступок. Казав, що пройшов навчання в автошколі, однак хотів пришвидшити процедуру отримання водійського. За його словами, фальшиве посвідчення використав лише один раз.Суд призначив обвинуваченому три роки обмеження волі.Нагадаємо, у Луцьку за матеріалами СБУкомпанії за співпрацю з державою-агресором.

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