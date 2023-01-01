Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ
Сьогодні, 15:37
Президент Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Новим командувачем став Сергій Лупанчук.
Відповідний указ №728 від 3 листопада оприлюднено на сайті президента.
«Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України», – йдеться в документі.
Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Віктора Хоренка.
Нагадаємо, влітку торік президент Володимир Зеленський представив особовому складу Сил спеціальних операцій командувача ССО, бригадного генерала Віктора Хоренка.
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Відповідний указ №728 від 3 листопада оприлюднено на сайті президента.
«Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України», – йдеться в документі.
Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Віктора Хоренка.
Нагадаємо, влітку торік президент Володимир Зеленський представив особовому складу Сил спеціальних операцій командувача ССО, бригадного генерала Віктора Хоренка.
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