Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Богданом Свиридюком

Завтра, 4 листопада, у селі Куликовичі на Волині проведуть ввійськовослужбовцяПро це у фейсбуці інформує Колківська громада.Як ідеться у повідомленні, сьогодні у Колках орієнтовно о 16:30 зустрічатимуть скорботний кортеж із тілом Воїна.Поховання відбудеться завтра, 4 листопада 2023 року в селі Куликовичі. Об 11:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Богдан, та чин похорону орієнтовно об 11:30 у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь полеглого захисника , який поклав своє життя за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Вічна та світла пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.