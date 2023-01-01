Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Богданом Свиридюком

Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Богданом Свиридюком
Завтра, 4 листопада, у селі Куликовичі на Волині проведуть в останню путь військовослужбовця Богдана Свиридюка.

Про це у фейсбуці інформує Колківська громада.

Як ідеться у повідомленні, сьогодні у Колках орієнтовно о 16:30 зустрічатимуть скорботний кортеж із тілом Воїна.

Поховання відбудеться завтра, 4 листопада 2023 року в селі Куликовичі. Об 11:00 – заупокійна літія біля будинку, де жив Богдан, та чин похорону орієнтовно об 11:30 у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Богданом Свиридюком

«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь полеглого захисника , який поклав своє життя за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Вічна та світла пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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