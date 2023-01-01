У громаді біля Луцька провели в останню путь Воїна Романа Цисельського

У громаді біля Луцька провели в останню путь Воїна Романа Цисельського
У Підгайцівській громаді на Волині сьогодні, 3 листопада, попрощалися з Романом Цисельським - відважним воїном з села Струмівка.

Останню шану Герою прийшли віддати односельці, побратими, однокласники та небайдужі українці, повідомляє Підгайцівська громада у фейсбуці.

У рідному селі шлях руху кортежу Героя встелили квітами.
У громаді біля Луцька провели в останню путь Воїна Романа Цисельського

«Пекучий біль від непоправної втрати сльозами окропив обличчя людей, які на колінах зустрічали й проводжали свого земляка», - йдеться у повідомленні.
У громаді біля Луцька провели в останню путь Воїна Романа Цисельського

Спільною молитвою за упокій душі Романа помолилися на подвір'ї батьківської домівки та у Храмі Всіх Святих Землі Української села Струмівка.
У громаді біля Луцька провели в останню путь Воїна Романа Цисельського

Прийшли провести Героя в останню дорогу однокласники, з якими Роман Цисельський навчався у Підгайцівському ліцеї.
У громаді біля Луцька провели в останню путь Воїна Романа Цисельського

Вони запам'ятали його добрим, щирим, спокійним, порядним товаришем.

"Він пам'ятав рідну школу, радо приходив на зустрічі з випускниками, був добрим і завжди готовим допомогти", - розповіла класний керівник Лариса Ляшук.

З усіма військовими почестями Героя поховали на місцевому кладовищі села Струмівка.
У громаді біля Луцька провели в останню путь Воїна Романа Цисельського
У громаді біля Луцька провели в останню путь Воїна Романа Цисельського

У загиблого лишилися батьки та двоє братів.

«Роман був справжній Герой, він віддав свій святий обовʼязок і рішуче став на захист України! Вічна пам'ять та слава Герою. Царство Небесне», - зазначили у громаді.
У громаді біля Луцька провели в останню путь Воїна Романа Цисельського

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Теги: загиблі, війна
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