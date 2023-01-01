У громаді біля Луцька провели в останню путь Воїна Романа Цисельського

У Підгайцівській громаді на Волині сьогодні, 3 листопада,- відважним воїном з села Струмівка.Останню шану Герою прийшли віддати односельці, побратими, однокласники та небайдужі українці, повідомляє Підгайцівська громада у фейсбуці.У рідному селі шлях руху кортежу Героя встелили квітами.«Пекучий біль від непоправної втрати сльозами окропив обличчя людей, які на колінах зустрічали й проводжали свого земляка», - йдеться у повідомленні.Спільною молитвою за упокій душі Романа помолилися на подвір'ї батьківської домівки та у Храмі Всіх Святих Землі Української села Струмівка.Прийшли провести Героя в останню дорогу однокласники, з якими Роман Цисельський навчався у Підгайцівському ліцеї.Вони запам'ятали його добрим, щирим, спокійним, порядним товаришем."Він пам'ятав рідну школу, радо приходив на зустрічі з випускниками, був добрим і завжди готовим допомогти", - розповіла класний керівникЗ усіма військовими почестями Героя поховали на місцевому кладовищі села Струмівка.У загиблого лишилися батьки та двоє братів.«Роман був справжній Герой, він віддав свій святий обовʼязок і рішуче став на захист України! Вічна пам'ять та слава Герою. Царство Небесне», - зазначили у громаді.