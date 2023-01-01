Додому «на щиті» завтра повертається волинянин Валерій Зенченко

Додому «на щиті» завтра повертається волинянин Валерій Зенченко
Завтра, 4 листопада, до рідного Нововолинська на щиті повертається Герой Валерій Зенченко.

Про це у телеграмі повідомляє градоначальник Борис Карпус.

Об 11:30 - зустріч на вʼїзді в місто. Міський голова закликав мешканців прибути та гідно зустріти Захисника.

О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні.

Після завершення панахиди траурний кортеж поїде до будинку, де мешкав Валерій: 5-й мікрорайон, будинок 11.
Додому «на щиті» завтра повертається волинянин Валерій Зенченко

Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.

«Вічна памʼять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.

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Теги: загиблі, війна
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