Додому «на щиті» завтра повертається волинянин Валерій Зенченко

на щиті повертається Герой Валерій Зенченко.



Про це у телеграмі повідомляє градоначальник Борис Карпус.



Об 11:30 - зустріч на вʼїзді в місто. Міський голова закликав мешканців прибути та гідно зустріти Захисника.



О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні.



Після завершення панахиди траурний кортеж поїде до будинку, де мешкав Валерій: 5-й мікрорайон, будинок 11.



Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.



«Вічна памʼять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 4 листопада, до рідного НововолинськаГеройПро це у телеграмі повідомляє градоначальникОб 11:30 - зустріч на вʼїзді в місто. Міський голова закликав мешканців прибути та гідно зустріти Захисника.О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні.Після завершення панахиди траурний кортеж поїде до будинку, де мешкав Валерій: 5-й мікрорайон, будинок 11.Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.«Вічна памʼять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.

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