Додому «на щиті» завтра повертається волинянин Валерій Зенченко
Сьогодні, 16:55
Завтра, 4 листопада, до рідного Нововолинська на щиті повертається Герой Валерій Зенченко.
Про це у телеграмі повідомляє градоначальник Борис Карпус.
Об 11:30 - зустріч на вʼїзді в місто. Міський голова закликав мешканців прибути та гідно зустріти Захисника.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні.
Після завершення панахиди траурний кортеж поїде до будинку, де мешкав Валерій: 5-й мікрорайон, будинок 11.
Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє градоначальник Борис Карпус.
Об 11:30 - зустріч на вʼїзді в місто. Міський голова закликав мешканців прибути та гідно зустріти Захисника.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні.
Після завершення панахиди траурний кортеж поїде до будинку, де мешкав Валерій: 5-й мікрорайон, будинок 11.
Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як львів’яни змінили місто: на Urban Talks Lutsk розказали про приклади міських ініціатив
Сьогодні, 17:01
Додому «на щиті» завтра повертається волинянин Валерій Зенченко
Сьогодні, 16:55
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 16:45