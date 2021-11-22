Тривають ремонти тепломережі: коли відновлять подачу тепла у луцьких будинках

Тривають ремонти тепломережі: коли відновлять подачу тепла у луцьких будинках
Ремонтні бригади ДКП «Луцьктепло» продовжують ліквідацію витоків на теплових мережах, через які опалення не подається до окремих житлових будинків міста Луцька. Про це повідомили в ДКП «Луцьктепло».

Так, впродовж тижня уже ліквідовано:
- витік на мережі гарячого водопостачання на вул. Мазепи та відновлено послугу для будинків на вул. Мазепи, 10, 12, 14, де попередньо було замінено аварійну ділянку трубопроводів централізованого опалення.

-порив теплової мережі на просп. Перемоги, який унеможливлював надання послуги для будинків на просп. Перемоги, 20, 22, 26. Подачу теплоносія на будинки було перекрито у вечір п’ятниці 27 жовтня, а відновлено у вівторок 31 жовтня.

-порив мережі ЦТП на просп. Соборності, у зв’язку з яким на початку тижня було припинено подачу теплоносія до будинків на просп. Соборності, 24а, вул. Воїнів Афганців, 4, 6, вул. Кравчука, 22, 24 та дитячого садочка №10. Роботи із заміни аварійної ділянки мережі було завершено вчора, після чого послугу відновлено для усіх споживачів.

-витік теплоносія на вул. Шопена, через який з 1-го до вечора 2-го листопада було припинено послугу з постачання теплової енергії для групи будинків на просп. Волі, 17, 19, 23, вул. Шопена, 4, 10, вул. Коперника, 1, вул. Будівельників, 11 та вул. Бандери, 24, 26. Для останніх двох будинків, через проблеми на внутрішньобудинковій системі, послугу було відновлено сьогодні.

Окрім того, після виявлення та ліквідації витоку на внутрішньобудинковій мережі, опалення було відновлено для житлового будинку на вул. Сенаторки Левчанівської, 2.

Нині тривають роботи з ліквідації витоку на вул. Дружби Народів. Очікується, що опалення для будинку на вул. Дружби Народів, 7 буде відновлено сьогодні після завершення робіт. А для завершення робіт з ліквідації витоку під дорогою на вул. Ковельській, через який опалення не подається до будинків на вул. Ковельській, 1, 3, 9, у суботу, 4 листопада, організовано додатковий робочий день.

У ДКП «Луцьктепло» також повідомили, що наступного тижня буде розпочато роботи з відновлення опалення для будинку на вул. Хурсенка, 50, а також відновлення постачання гарячої води для мешканців будинків на просп. Відродження, 1, 1а, просп. Відродження, 9, 11, вул. Захарова, 12, 14, вул. Мазепи, 4.

Інформацію про усі аварійні ситуації можна отримати за телефоном аварійно-диспетчерської служби – 0 800 21 55 21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тепло, Луцьк, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель на війні волинянина, який рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:44
У громаді біля Луцька провели в останню путь Воїна Романа Цисельського
Сьогодні, 16:35
Тривають ремонти тепломережі: коли відновлять подачу тепла у луцьких будинках
Сьогодні, 16:20
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Богданом Свиридюком
Сьогодні, 16:12
Люди обрали для Червонограда на Львівщині нову назву – Червоноград
Сьогодні, 15:56
Схожі новини
Частина Луцька залишилася без гарячої води і тепла Частина Луцька залишилася без гарячої води і тепла
22 листопад, 2021, 11:25
На одній з найбільших котелень Луцька сталася аварія: будинки у трьох мікрорайонах залишилися без тепла На одній з найбільших котелень Луцька сталася аварія: будинки у трьох мікрорайонах залишилися без тепла
19 жовтень, 2021, 13:49
На одній з вулиць Луцька вимкнули опалення На одній з вулиць Луцька вимкнули опалення
22 листопад, 2020, 13:21
У Луцьку через аварію на двох вулицях немає тепла У Луцьку через аварію на двох вулицях немає тепла
10 грудень, 2019, 19:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинянина видурили 200 тисяч за віртуальне авто
Сьогодні, 17:57
 0
Амбулаторія у селі на Волині – без сімейного лікаря
Сьогодні, 17:50
 0
В Україні створять Єдиний реєстр домашніх тварин
Сьогодні, 17:27
 0
Волинські сапери-нацгвардійці розповіли про розмінування звільнених міст
Сьогодні, 17:15
 0
Як львів’яни змінили місто: на Urban Talks Lutsk розказали про приклади міських ініціатив
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8