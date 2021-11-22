Тривають ремонти тепломережі: коли відновлять подачу тепла у луцьких будинках

Ремонтні бригади ДКП «Луцьктепло» продовжують ліквідацію витоків на теплових мережах, через які опалення не подається до окремих житлових будинків міста Луцька. Про це повідомили в ДКП «Луцьктепло».Так, впродовж тижня уже ліквідовано:- витік на мережі гарячого водопостачання на вул. Мазепи та відновлено послугу для будинків на вул. Мазепи, 10, 12, 14, де попередньо було замінено аварійну ділянку трубопроводів централізованого опалення.-порив теплової мережі на просп. Перемоги, який унеможливлював надання послуги для будинків на просп. Перемоги, 20, 22, 26. Подачу теплоносія на будинки було перекрито у вечір п’ятниці 27 жовтня, а відновлено у вівторок 31 жовтня.-порив мережі ЦТП на просп. Соборності, у зв’язку з яким на початку тижня було припинено подачу теплоносія до будинків на просп. Соборності, 24а, вул. Воїнів Афганців, 4, 6, вул. Кравчука, 22, 24 та дитячого садочка №10. Роботи із заміни аварійної ділянки мережі було завершено вчора, після чого послугу відновлено для усіх споживачів.-витік теплоносія на вул. Шопена, через який з 1-го до вечора 2-го листопада було припинено послугу з постачання теплової енергії для групи будинків на просп. Волі, 17, 19, 23, вул. Шопена, 4, 10, вул. Коперника, 1, вул. Будівельників, 11 та вул. Бандери, 24, 26. Для останніх двох будинків, через проблеми на внутрішньобудинковій системі, послугу було відновлено сьогодні.Окрім того, після виявлення та ліквідації витоку на внутрішньобудинковій мережі, опалення було відновлено для житлового будинку на вул. Сенаторки Левчанівської, 2.Нині тривають роботи з ліквідації витоку на вул. Дружби Народів. Очікується, що опалення для будинку на вул. Дружби Народів, 7 буде відновлено сьогодні після завершення робіт. А для завершення робіт з ліквідації витоку під дорогою на вул. Ковельській, через який опалення не подається до будинків на вул. Ковельській, 1, 3, 9, у суботу, 4 листопада, організовано додатковий робочий день.У ДКП «Луцьктепло» також повідомили, що наступного тижня буде розпочато роботи з відновлення опалення для будинку на вул. Хурсенка, 50, а також відновлення постачання гарячої води для мешканців будинків на просп. Відродження, 1, 1а, просп. Відродження, 9, 11, вул. Захарова, 12, 14, вул. Мазепи, 4.Інформацію про усі аварійні ситуації можна отримати за телефоном аварійно-диспетчерської служби – 0 800 21 55 21.