Люди обрали для Червонограда на Львівщині нову назву – Червоноград
Сьогодні, 15:56
Мешканці Червонограда на Львівщині проголосували за нову назву міста – Червоноград.
Про це у фейсбуці повідомляє журналістка Мар’яна П’єцух.
«Правда, участь в голосуванні чомусь взяло менше 5% дорослого населення міста. Адже тепер частина мешканців вважає, що червоний - це про червону калину, червоний колір в прапорі ОУН, чи червону кров, яка символізує важку боротьбу українців (сказане зі зборів мешканців)», - зазначила журналістка.
За її словами, остаточне рішення буде приймати Верховна Рада, так що бути Червонограду таки Кристинополем, яким він був чотириста років, поки радянська влада не перейменувала в Червоноград.
«Але частина громади буде проти повертати Кристинопіль, бо пов'язує цю назву з польською історію міста, мовляв, нахіба відмовляючись від радянської історії, повертатись до польської. Ситуація дещо нагадує історію з перейменуванням Комсомольська, коли громада на чолі з мером висловилась залишити Комсомольськ, хоча закон не передбачав залишення старої назви (а до міської ради надійшли більше 100 пропозицій по новій назві), тож отримали від Верховної Ради Горішні Плавні», - резюмувала Мар’яна П’єцух.
Нагадаємо, у Луцькій громаді перейменували вулиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє журналістка Мар’яна П’єцух.
«Правда, участь в голосуванні чомусь взяло менше 5% дорослого населення міста. Адже тепер частина мешканців вважає, що червоний - це про червону калину, червоний колір в прапорі ОУН, чи червону кров, яка символізує важку боротьбу українців (сказане зі зборів мешканців)», - зазначила журналістка.
За її словами, остаточне рішення буде приймати Верховна Рада, так що бути Червонограду таки Кристинополем, яким він був чотириста років, поки радянська влада не перейменувала в Червоноград.
«Але частина громади буде проти повертати Кристинопіль, бо пов'язує цю назву з польською історію міста, мовляв, нахіба відмовляючись від радянської історії, повертатись до польської. Ситуація дещо нагадує історію з перейменуванням Комсомольська, коли громада на чолі з мером висловилась залишити Комсомольськ, хоча закон не передбачав залишення старої назви (а до міської ради надійшли більше 100 пропозицій по новій назві), тож отримали від Верховної Ради Горішні Плавні», - резюмувала Мар’яна П’єцух.
Нагадаємо, у Луцькій громаді перейменували вулиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Богданом Свиридюком
Сьогодні, 16:12
Люди обрали для Червонограда на Львівщині нову назву – Червоноград
Сьогодні, 15:56
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ
Сьогодні, 15:37
На Волині судили чоловіка, який катався без прав на авто для ЗСУ
Сьогодні, 15:24