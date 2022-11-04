Люди обрали для Червонограда на Львівщині нову назву – Червоноград

Люди обрали для Червонограда на Львівщині нову назву – Червоноград
Мешканці Червонограда на Львівщині проголосували за нову назву міста – Червоноград.

Про це у фейсбуці повідомляє журналістка Мар’яна П’єцух.

«Правда, участь в голосуванні чомусь взяло менше 5% дорослого населення міста. Адже тепер частина мешканців вважає, що червоний - це про червону калину, червоний колір в прапорі ОУН, чи червону кров, яка символізує важку боротьбу українців (сказане зі зборів мешканців)», - зазначила журналістка.
Люди обрали для Червонограда на Львівщині нову назву – Червоноград

За її словами, остаточне рішення буде приймати Верховна Рада, так що бути Червонограду таки Кристинополем, яким він був чотириста років, поки радянська влада не перейменувала в Червоноград.

«Але частина громади буде проти повертати Кристинопіль, бо пов'язує цю назву з польською історію міста, мовляв, нахіба відмовляючись від радянської історії, повертатись до польської. Ситуація дещо нагадує історію з перейменуванням Комсомольська, коли громада на чолі з мером висловилась залишити Комсомольськ, хоча закон не передбачав залишення старої назви (а до міської ради надійшли більше 100 пропозицій по новій назві), тож отримали від Верховної Ради Горішні Плавні», - резюмувала Мар’яна П’єцух.

Нагадаємо, у Луцькій громаді перейменували вулиці.

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Теги: перейменування, Україна
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