Люди обрали для Червонограда на Львівщині нову назву – Червоноград

Мешканці Червонограда на Львівщині проголосували за нову назву міста – Червоноград.Про це у фейсбуці повідомляє журналістка«Правда, участь в голосуванні чомусь взяло менше 5% дорослого населення міста. Адже тепер частина мешканців вважає, що червоний - це про червону калину, червоний колір в прапорі ОУН, чи червону кров, яка символізує важку боротьбу українців (сказане зі зборів мешканців)», - зазначила журналістка.За її словами, остаточне рішення буде приймати Верховна Рада, так що бути Червонограду таки Кристинополем, яким він був чотириста років, поки радянська влада не перейменувала в Червоноград.«Але частина громади буде проти повертати Кристинопіль, бо пов'язує цю назву з польською історію міста, мовляв, нахіба відмовляючись від радянської історії, повертатись до польської. Ситуація дещо нагадує історію з перейменуванням Комсомольська, коли громада на чолі з мером висловилась залишити Комсомольськ, хоча закон не передбачав залишення старої назви (а до міської ради надійшли більше 100 пропозицій по новій назві), тож отримали від Верховної Ради Горішні Плавні», - резюмувала Мар’яна П’єцух.Нагадаємо, у Луцькій громаді