«Ягодин – Дорогуськ» працює у штатному режимі: польські перевізники перенесли акцію протесту на 6 листопада





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.



"За оперативною інформацією польських колег, анонсована на цей день акція протесту перевізників РП перенесена на 6 листопада.



Уповноважені органи державної влади обох суміжних країн вживають заходів, аби уникнути перекриття руху чи інших бар'єрів для міжнародної торгівлі. Про будь-які нові обставини ми неодмінно поінформуємо вас додатково", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Польські перевізники вимагають:



▫️ повернути українським перевізникам дозволи;



▫️ посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;



▫️ неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії

знаходяться не на території ЄС;



▫️ окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;



▫️ окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;



▫️ отримати доступ до системи "Шлях".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Ягодин - Дорогуськ" сьогодні, 3 листопада, працює у штатному режимі. Польські перевізники перенесли початок акції протесту на польсько-українському кордоні з 3 на 6 листопада.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."За оперативною інформацією польських колег, анонсована на цей день акція протесту перевізників РП перенесена на 6 листопада.Уповноважені органи державної влади обох суміжних країн вживають заходів, аби уникнути перекриття руху чи інших бар'єрів для міжнародної торгівлі. Про будь-які нові обставини ми неодмінно поінформуємо вас додатково", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року. 3 листопада польські перевізники планували розпочати страйк на українському кордоні. Акцію протесту перенесли на 6 листопада.▫️ повернути українським перевізникам дозволи;▫️ посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;▫️ неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компаніїзнаходяться не на території ЄС;▫️ окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;▫️ окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;▫️ отримати доступ до системи "Шлях".

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