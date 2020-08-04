«Ягодин – Дорогуськ» працює у штатному режимі: польські перевізники перенесли акцію протесту на 6 листопада

«Ягодин – Дорогуськ» працює у штатному режимі: польські перевізники перенесли акцію протесту на 6 листопада
Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Ягодин - Дорогуськ" сьогодні, 3 листопада, працює у штатному режимі. Польські перевізники перенесли початок акції протесту на польсько-українському кордоні з 3 на 6 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

"За оперативною інформацією польських колег, анонсована на цей день акція протесту перевізників РП перенесена на 6 листопада.

Уповноважені органи державної влади обох суміжних країн вживають заходів, аби уникнути перекриття руху чи інших бар'єрів для міжнародної торгівлі. Про будь-які нові обставини ми неодмінно поінформуємо вас додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року. 3 листопада польські перевізники планували розпочати страйк на українському кордоні. Акцію протесту перенесли на 6 листопада.

Польські перевізники вимагають:

▫️ повернути українським перевізникам дозволи;

▫️ посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

▫️ неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії
знаходяться не на території ЄС;

▫️ окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

▫️ окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

▫️ отримати доступ до системи "Шлях".

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Теги: Польські перевізники, акція протесту, Ягодин
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