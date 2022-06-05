На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 11:45
Громада Святителя Миколая у селі Дарівка Голобської громади Ковельського району перейшла до Православної Церкви України.
Про це повідомив настоятель храму Андрій Сех.
"Вітаю громаду Святителя Миколая села Дарівка в складі Волинської єпархії Православної Церкви України! Слава Богу за все! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у жовтні громада села Волошки Колодяжненської громади Ковельського району також перейшла до ПЦУ.
Станом на 8 жовтня, від моменту надання Вселенським Патріархом Томосу Православній церкві України із МП до ПЦУ на Волині перейшло 208 парафій.
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Про це повідомив настоятель храму Андрій Сех.
"Вітаю громаду Святителя Миколая села Дарівка в складі Волинської єпархії Православної Церкви України! Слава Богу за все! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у жовтні громада села Волошки Колодяжненської громади Ковельського району також перейшла до ПЦУ.
Станом на 8 жовтня, від моменту надання Вселенським Патріархом Томосу Православній церкві України із МП до ПЦУ на Волині перейшло 208 парафій.
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