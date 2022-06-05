На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ

На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
Громада Святителя Миколая у селі Дарівка Голобської громади Ковельського району перейшла до Православної Церкви України.

Про це повідомив настоятель храму Андрій Сех.

"Вітаю громаду Святителя Миколая села Дарівка в складі Волинської єпархії Православної Церкви України! Слава Богу за все! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у жовтні громада села Волошки Колодяжненської громади Ковельського району також перейшла до ПЦУ.

Станом на 8 жовтня, від моменту надання Вселенським Патріархом Томосу Православній церкві України із МП до ПЦУ на Волині перейшло 208 парафій.
На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ

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Теги: Громада, ПЦУ, Волинь
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