На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ





Про це Андрій Сех.



"Вітаю громаду Святителя Миколая села Дарівка в складі Волинської єпархії Православної Церкви України! Слава Богу за все! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у жовтні



Станом на 8 жовтня, від моменту надання Вселенським Патріархом Томосу Православній церкві України із МП до ПЦУ на Волині перейшло 208 парафій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громада Святителя Миколая у селі Дарівка Голобської громади Ковельського району перейшла до Православної Церкви України.Про це повідомив настоятель храму"Вітаю громаду Святителя Миколая села Дарівка в складі Волинської єпархії Православної Церкви України! Слава Богу за все! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у жовтні громада села Волошки Колодяжненської громади Ковельського району також перейшла до ПЦУ Станом на 8 жовтня, від моменту надання Вселенським Патріархом Томосу Православній церкві України із МП до ПЦУ на Волині перейшло 208 парафій.

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