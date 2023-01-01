«На щиті» на рідну Волинь повертається 30-річний Герой Павло Гасичак
Сьогодні, 11:07
Сьогодні, 3 листопада, у Володимир назавжди повертається полеглий у бою 30-річний захисник Павло Гасичак.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Прошу гідно зустріти нашого земляка, сформувавши о 10.20 живий коридор шани від в'їзду у місто зі сторони Луцька і до моргу, вулицями Луцькою, Ковельською та Шпитальною.
Щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Прошу гідно зустріти нашого земляка, сформувавши о 10.20 живий коридор шани від в'їзду у місто зі сторони Луцька і до моргу, вулицями Луцькою, Ковельською та Шпитальною.
Щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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