«На щиті» на рідну Волинь повертається 30-річний Герой Павло Гасичак

Павло Гасичак.



Про це Ігор Пальонка.



"Прошу гідно зустріти нашого земляка, сформувавши о 10.20 живий коридор шани від в'їзду у місто зі сторони Луцька і до моргу, вулицями Луцькою, Ковельською та Шпитальною.



Щирі співчуття рідним та близьким



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 листопада, у Володимир назавжди повертається полеглий у бою 30-річний захисникПро це повідомив міський голова Володимира"Прошу гідно зустріти нашого земляка, сформувавши о 10.20 живий коридор шани від в'їзду у місто зі сторони Луцька і до моргу, вулицями Луцькою, Ковельською та Шпитальною.Щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна . Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

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