Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні

Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Тубус від артилерійського снаряду, який на Запорізькому напрямку успішно «прилетів» по ворогу, продають на аукціоні у фейсбуці.

Ініціатором продажу військового трофею є волинянин, командир навчального взводу одного із навчальних центрів із тактичної медицини Вадим Франасюк.

Про це він розповів Інформаційному агентству ВолиньPost.

З його слів, тубус із артснарядом надійшов до військових ЗСУ в рамках Ленд-лізу та був використаний на Запорізькому напрямку.

Рожищенські діти - представники дитячого батальйону «Бандерівці», зокрема Вікторія Шварцкоп з подругою, розмалювали тубус, зобразивши на ньому мирне небо, тиху воду та слова вдячності для ЗСУ.

Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні


Початкова ставка за лот – 3 тисячі гривень. Торги тривають до п’ятниці, 10 листопада.

Виручені кошти підуть на закупівлю тактичної медицини для навчального центру і для формування аптечок військових, які боронять нашу країну на фронті.

Крім того, Вадим Франасюк розповів, що попереднім військовим трофеєм, який продали за 10 тисяч гривень, був годинник командира десантно-штурмових військ росії. Ворожий годинник на аукціон передали бойові медики 58-ої бригади ЗСУ.
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні


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Теги: аукціон, трофеї, війна, ЗСУ, наближають перемогу
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