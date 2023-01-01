Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Сьогодні, 14:40
Тубус від артилерійського снаряду, який на Запорізькому напрямку успішно «прилетів» по ворогу, продають на аукціоні у фейсбуці.
Ініціатором продажу військового трофею є волинянин, командир навчального взводу одного із навчальних центрів із тактичної медицини Вадим Франасюк.
Про це він розповів Інформаційному агентству ВолиньPost.
З його слів, тубус із артснарядом надійшов до військових ЗСУ в рамках Ленд-лізу та був використаний на Запорізькому напрямку.
Рожищенські діти - представники дитячого батальйону «Бандерівці», зокрема Вікторія Шварцкоп з подругою, розмалювали тубус, зобразивши на ньому мирне небо, тиху воду та слова вдячності для ЗСУ.
Початкова ставка за лот – 3 тисячі гривень. Торги тривають до п’ятниці, 10 листопада.
Виручені кошти підуть на закупівлю тактичної медицини для навчального центру і для формування аптечок військових, які боронять нашу країну на фронті.
Крім того, Вадим Франасюк розповів, що попереднім військовим трофеєм, який продали за 10 тисяч гривень, був годинник командира десантно-штурмових військ росії. Ворожий годинник на аукціон передали бойові медики 58-ої бригади ЗСУ.
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Ініціатором продажу військового трофею є волинянин, командир навчального взводу одного із навчальних центрів із тактичної медицини Вадим Франасюк.
Про це він розповів Інформаційному агентству ВолиньPost.
З його слів, тубус із артснарядом надійшов до військових ЗСУ в рамках Ленд-лізу та був використаний на Запорізькому напрямку.
Рожищенські діти - представники дитячого батальйону «Бандерівці», зокрема Вікторія Шварцкоп з подругою, розмалювали тубус, зобразивши на ньому мирне небо, тиху воду та слова вдячності для ЗСУ.
Початкова ставка за лот – 3 тисячі гривень. Торги тривають до п’ятниці, 10 листопада.
Виручені кошти підуть на закупівлю тактичної медицини для навчального центру і для формування аптечок військових, які боронять нашу країну на фронті.
Крім того, Вадим Франасюк розповів, що попереднім військовим трофеєм, який продали за 10 тисяч гривень, був годинник командира десантно-штурмових військ росії. Ворожий годинник на аукціон передали бойові медики 58-ої бригади ЗСУ.
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