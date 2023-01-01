Воїни ЗСУ: розвідник вижив після 5 куль снайпера і повернувся на фронт

Розвідник із Чернівців, який вижив після влучання 5 куль снайпера, повертається на фронт.Про це у телеграмі інформує Головне управління розвідки Міноборони.До широкомасштабного російського вторгнення 27-річний Влад Маховський (позивний «Француз») був підприємцем ― мав власну піцерію, а до того служив у Французькому легіоні.«Я люблю екстрим. У 18 років вирішив спробувати вступити у Французький легіон. Спершу мене не взяли: з ростом 174 сантиметри слід було важити 60 кілограмів, а я важив 52. Тоді я на місяць приїхав додому, поїв, а потім поїхав назад. Перед співбесідою влив у себе 3 літри води, щоб важити цих 58 кілограмів», ― пригадав розвідник.За його словами, далеко не всі могли витримати тамтешні випробування.«Ми стояли при -15 градусах у лосинах і дивилися на прапор Франції. Я кожен ранок мало не в сльозах був, але потім думав, хіба я ще трохи не протримаюся? Десь так само й тут на війні», ― розповів воїн.З початком великої війни Влад, який уже мав здобутий за кордоном бойовий досвід, пішов добровольцем до українського війська ― став розвідником у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, командував розвідгрупою.Під час однієї з бойових місій на Луганському напрямку Француз зазнав поранень потрапив під снайперський обстріл, отримавши п'ять поранень: одна куля пройшла крізь внутрішню частину стегна, друга – роздробила ліву ключицю, а ще три побіжно зачепили тіло.«Обережно виліз з окопу й повз скільки міг. Через дві години після накладання турнікета, відчував страшний біль, але знеболювального не було. Потім ліг на спину, дивився на небо: думав, що класне було життя», ― поділився пережитим розвідник.Через ворожого снайпера евакуювати Француза з місця поранення не могли. Зібравши всю силу і волю, він проповз поранений близько кілометра, аж поки його не побачили свої.Далі ― лікарня, де лікарі вирізали Владу частину м’язів стегна, а також піврічне відновлення руки: допомогли чернівецькі реабілітологи.Військово-лікарська комісія визнала Француза обмежено-придатним та встановила ІІІ групу інвалідності, але попри це розвідник твердо вирішив повернутись на службу до свого підрозділу.«Якби поранення було б сильнішим, і я відчував би, що не можу бути корисним хоч чимось, то пробував би взагалі піти з війська, бо служба кадрового військового мене ніколи не цікавила. Я спілкувався зі своїм командиром і подумав, що можу бути корисним поряд з хлопцями, з якими я воював», ― пояснив воїн, уточнивши, що після повернення планує займатись радіоелектронною або аеророзвідкою.«Я не хочу, щоб те, що відбулося в <окупованих> областях, відбувалося в Чернівцях. За це я воюю», ― підсумував розвідник.Нагадаємо, у мережівійськовослужбовців третьої штурмової бригади на Донеччині.