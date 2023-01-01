Вночі росія атакувала Україну 6 «шахедами» і 2 ракетами

Вночі росія атакувала Україну 6 «шахедами» і 2 ракетами
У ніч на 10 листопада 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та керованими авіаційними ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили.

"Загалом було випущено шість ударних БпЛА “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

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Теги: Росія, атака
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