Готуйте парасольки: якою буде погода на вихідних у Луцьку та на Волині

Готуйте парасольки: якою буде погода на вихідних у Луцьку та на Волині
На вихідних, 11 та 12 листопада, у Луцьку та по Волинській області погода буде дощовою та вітряною.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла синоптикиня Волинського обласного центру з метеорології Світлана Дриганюк.

У суботу, 11 листопада, протягом всього дня йтиме помірний дощ. Денна температура +5-10 градусів.

У неділю, 12 листопада, теж дощитиме, до всього ж буде вітряно. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Вдень буде дещо прохолодніше, аніж в суботу, температура повітря сягне 4 - 8 градусів тепла.

Вночі на вихідних температурний режим коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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