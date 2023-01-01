Готуйте парасольки: якою буде погода на вихідних у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 13:40
На вихідних, 11 та 12 листопада, у Луцьку та по Волинській області погода буде дощовою та вітряною.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла синоптикиня Волинського обласного центру з метеорології Світлана Дриганюк.
У суботу, 11 листопада, протягом всього дня йтиме помірний дощ. Денна температура +5-10 градусів.
У неділю, 12 листопада, теж дощитиме, до всього ж буде вітряно. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Вдень буде дещо прохолодніше, аніж в суботу, температура повітря сягне 4 - 8 градусів тепла.
Вночі на вихідних температурний режим коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла синоптикиня Волинського обласного центру з метеорології Світлана Дриганюк.
У суботу, 11 листопада, протягом всього дня йтиме помірний дощ. Денна температура +5-10 градусів.
У неділю, 12 листопада, теж дощитиме, до всього ж буде вітряно. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Вдень буде дещо прохолодніше, аніж в суботу, температура повітря сягне 4 - 8 градусів тепла.
Вночі на вихідних температурний режим коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла.
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