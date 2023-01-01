У Луцьку 20-річний хлопець обкрадав магазини
Сьогодні, 15:45
Луцькі оперативники та дільничні викрили 20-річного волинянина у вчиненні низки крадіжок.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
20-річний лучанин спеціалізувався переважно на крадіжках товарно-матеріальних цінностей із торгових залів магазинів в обласному центрі. Також на його рахунку і крадіжка велосипеду.
Дільничні офіцери поліції та оперативники задокументували чотири факти викрадення майна.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
20-річний лучанин спеціалізувався переважно на крадіжках товарно-матеріальних цінностей із торгових залів магазинів в обласному центрі. Також на його рахунку і крадіжка велосипеду.
Дільничні офіцери поліції та оперативники задокументували чотири факти викрадення майна.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.
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