У Луцьку 20-річний хлопець обкрадав магазини





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



20-річний лучанин спеціалізувався переважно на крадіжках товарно-матеріальних цінностей із торгових залів магазинів в обласному центрі. Також на його рахунку і крадіжка велосипеду.



Дільничні офіцери поліції та оперативники задокументували чотири факти викрадення майна.



Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі оперативники та дільничні викрили 20-річного волинянина у вчиненні низки крадіжок.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.20-річний лучанин спеціалізувався переважно на крадіжках товарно-матеріальних цінностей із торгових залів магазинів в обласному центрі. Також на його рахунку і крадіжка велосипеду.Дільничні офіцери поліції та оперативники задокументували чотири факти викрадення майна.Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.

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