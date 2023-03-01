До $8000 на власну справу: стартує бізнес-програма для жінок «Початок»





Після завершення навчання 200 учасниць отримають по 3 000 доларів на розвиток бізнесу. Дві фіналістки проєкту, які матимуть найвищі бали від журі за свої бізнес-проєкти, додатково отримають по 5 000 доларів.



«Кожен другий малий бізнес у 2023 році відкривають Валерія Іонан.



Результати



Навчання проходитиме в офлайн- та онлайн-форматі з грудня 2023 року до лютого 2024 року. Онлайн-частина програми містить 4 освітні модулі:



- аналіз бізнес-моделі;

- фінансове планування та управління;

- створення бізнес-системи обслуговування;

- цифрова трансформація малого й середнього бізнесу.



Окрім цього, учасниці програми матимуть можливість відвідувати групові сесії з психологами, щоб віднайти мотивацію та набути впевненості в публічних виступах. Також підприємиці поглиблять знання про нетворкінг-мережу, яка є ефективним інструментом для розвитку бізнесу.



«Дослідження портрета українських жінок-підприємиць демонструє, що попри виклики повномасштабної війни, 87% опитаних українок бачать можливості для розвитку жіночого бізнесу в межах країни. Створювати та акумулювати програми підтримки для жіночого підприємництва та тим самим мотивувати українок започатковувати або ж розвивати власну справу — один із фокусних напрямів роботи Дія.Бізнес. Тому цьогоріч ми спільно з партнерами запускаємо вже другу освітньо-грантову програму для жіночого підприємництва, яка допоможе українкам здобути знання, позмагатися за фінансову підтримку та підсилити своє прагнення врешті реалізувати свої бізнес-ідеї. Ініціатива також буде корисною жінкам зі статусом ВПО, які мріють розпочати власну справу на новому місці», — зазначив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.



300 учасниць, які успішно пройдуть онлайн-навчання та представлять свої бізнес-плани, потраплять до офлайн-етапу. У його межах отримають менторську підтримку та консультації з ментального здоров’я. Крім того, зможуть пройти освітні модулі з маркетингу та брендингу, дослідження ринку, стратегії ціноутворення, методів продажів, створення фінансового плану, податків та юридичних аспектів.



Офлайн-складник програми впроваджуватимуть центри підтримки підприємців Дія.Бізнес.







«Наслідки повномасштабного російського вторгнення є нерівномірними, з найбільшим впливом на жінок, дітей та людей з інвалідністю. Сьогодні тільки одна з чотирьох українок розраховує на регулярні зарплатні надходження, cеред тих, хто змушений покладатися на допомогу Державної служби зайнятості по безробіттю, більшість становлять жінки — Cабін Фрейзер Гюнеш.



Подати заявку на участь можна за



Освітньо-грантову програму «Початок» втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні та Уряду Японії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Програма «Початок» покращить бізнес-навички українських жінок та допоможе їм запустити чи розвинути власну справу.Після завершення навчання 200 учасниць отримають по 3 000 доларів на розвиток бізнесу. Дві фіналістки проєкту, які матимуть найвищі бали від журі за свої бізнес-проєкти, додатково отримають по 5 000 доларів.«Кожен другий малий бізнес у 2023 році відкривають жінки — лідерки з усіх регіонів запускають нові проєкти та створюють нові робочі місця, підтримуючи економіку. Навіть у цей непростий час мережа центрів Дія.Бізнес генерує дієві освітньо-грантові програми, що допомагають жінкам здійснювати свої підприємницькі мрії та надають їм необхідні ресурси для досягнення мети», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграціїРезультати дослідження жіночого підприємництва в Україні в умовах повномасштабної війни показали, що 58% опитаних українок хочуть створити власну справу, але не мають конкретної бізнес-ідеї. Сама тому програма «Початок» орієнтована не лише на досвідчених підприємиць, а й на початківців.Навчання проходитиме в офлайн- та онлайн-форматі з грудня 2023 року до лютого 2024 року. Онлайн-частина програми містить 4 освітні модулі:- аналіз бізнес-моделі;- фінансове планування та управління;- створення бізнес-системи обслуговування;- цифрова трансформація малого й середнього бізнесу.Окрім цього, учасниці програми матимуть можливість відвідувати групові сесії з психологами, щоб віднайти мотивацію та набути впевненості в публічних виступах. Також підприємиці поглиблять знання про нетворкінг-мережу, яка є ефективним інструментом для розвитку бізнесу.«Дослідження портрета українських жінок-підприємиць демонструє, що попри виклики повномасштабної війни, 87% опитаних українок бачать можливості для розвитку жіночого бізнесу в межах країни. Створювати та акумулювати програми підтримки для жіночого підприємництва та тим самим мотивувати українок започатковувати або ж розвивати власну справу — один із фокусних напрямів роботи Дія.Бізнес. Тому цьогоріч ми спільно з партнерами запускаємо вже другу освітньо-грантову програму для жіночого підприємництва, яка допоможе українкам здобути знання, позмагатися за фінансову підтримку та підсилити своє прагнення врешті реалізувати свої бізнес-ідеї. Ініціатива також буде корисною жінкам зі статусом ВПО, які мріють розпочати власну справу на новому місці», — зазначив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту300 учасниць, які успішно пройдуть онлайн-навчання та представлять свої бізнес-плани, потраплять до офлайн-етапу. У його межах отримають менторську підтримку та консультації з ментального здоров’я. Крім того, зможуть пройти освітні модулі з маркетингу та брендингу, дослідження ринку, стратегії ціноутворення, методів продажів, створення фінансового плану, податків та юридичних аспектів.Офлайн-складник програми впроваджуватимуть центри підтримки підприємців Дія.Бізнес.«Наслідки повномасштабного російського вторгнення є нерівномірними, з найбільшим впливом на жінок, дітей та людей з інвалідністю. Сьогодні тільки одна з чотирьох українок розраховує на регулярні зарплатні надходження, cеред тих, хто змушений покладатися на допомогу Державної служби зайнятості по безробіттю, більшість становлять жінки — 68%. Розширення економічних можливостей жінок є не тільки кроком до їхнього особистого розвитку та фінансової стабільності, а й важливим фактором для посилення розмаїття та інклюзивності українського бізнесу й суспільства загалом. Освітньо-грантову програму «Початок» створено, щоб поглибити бізнес-знання та практичні навички, допомагаючи українським жінкам зростати як лідеркам у підприємництві», — сказала представниця ООН Жінки в УкраїніПодати заявку на участь можна за посиланням до 30 листопада. За деталями звертайтеся на електронну пошту програми: [email protected] Освітньо-грантову програму «Початок» втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні та Уряду Японії.

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