У лісопосадці на Волині виявили тіло чоловіка





Біду відчула родичка померлого, яка й забила на сполох, повідомляє газета



63-річний житель одного з хуторів неподалік Звинячого Горохівської територіальної громади Луцького району замість сісти на потяг, щоб доїхати зі села додому, вирішив йти пішки.



Однак до хати дійти йому не судилося.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області знайшли його в лісозахисній смузі без ознак життя.



Нагадаємо, на Волині в хаті-пустці замерз на смерть 63-річний чоловік.

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