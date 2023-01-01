У лісопосадці на Волині виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 11:21
На Волині поліцейські знайшли в лісопосадці мертвим 63-річного жителя хутора неподалік Горохівської громади.
Біду відчула родичка померлого, яка й забила на сполох, повідомляє газета Волинь нова.
63-річний житель одного з хуторів неподалік Звинячого Горохівської територіальної громади Луцького району замість сісти на потяг, щоб доїхати зі села додому, вирішив йти пішки.
Однак до хати дійти йому не судилося.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області знайшли його в лісозахисній смузі без ознак життя.
Нагадаємо, на Волині в хаті-пустці замерз на смерть 63-річний чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Біду відчула родичка померлого, яка й забила на сполох, повідомляє газета Волинь нова.
63-річний житель одного з хуторів неподалік Звинячого Горохівської територіальної громади Луцького району замість сісти на потяг, щоб доїхати зі села додому, вирішив йти пішки.
Однак до хати дійти йому не судилося.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області знайшли його в лісозахисній смузі без ознак життя.
Нагадаємо, на Волині в хаті-пустці замерз на смерть 63-річний чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Свій дім чоловік звів власними руками: 42-річному захиснику з Волині потрібен біонічний протез
Сьогодні, 11:40
У лісопосадці на Волині виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 11:21
Блокування кордону: в чергах – понад 5 тисяч вантажівок
Сьогодні, 11:00