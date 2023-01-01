У лісопосадці на Волині виявили тіло чоловіка

У лісопосадці на Волині виявили тіло чоловіка
На Волині поліцейські знайшли в лісопосадці мертвим 63-річного жителя хутора неподалік Горохівської громади.

Біду відчула родичка померлого, яка й забила на сполох, повідомляє газета Волинь нова.

63-річний житель одного з хуторів неподалік Звинячого Горохівської територіальної громади Луцького району замість сісти на потяг, щоб доїхати зі села додому, вирішив йти пішки.

Однак до хати дійти йому не судилося.

Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області знайшли його в лісозахисній смузі без ознак життя.

Нагадаємо, на Волині в хаті-пустці замерз на смерть 63-річний чоловік.

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Теги: смерть, Волинь
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